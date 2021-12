VÍDEO: Bolaños dice que el PP y Vox defienden "la economía de la especulación" y reclama "poner en valor lo público"

MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado este domingo que el Partido Popular y Vox defienden la "economía de la especulación", la del "sálvese quien tenga", y ha defendido que desde el Gobierno ponen "en valor lo público" que protege "a todos" cuando vienen adversidades.

Durante su intervención en el Congreso Provincial del PSOE de Málaga, Bolaños se ha pronunciado sobre las elecciones andaluzas y ha afeado al presidente Juanma Moreno "que no se acuerde de los intereses de los andaluces". "Me parece un descaro insólito", ha dicho el ministro, quien ha criticado que en tres años de gobierno de PP y Cs ya "no saben qué hacer", por lo que ha apelado a que el candidato socialista Juan Espadas sea el presidente "cuanto antes".

Así, Bolaños ha defendido que "la mayor herramienta de transformación social que tiene España se llama PSOE" y ha citado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, "un ejemplo de estabilidad" en el Parlamento "más fraccionado". A su juicio, las "políticas públicas" que impulsan en el Ejecutivo son inspiración para el nuevo Gobierno alemán.

El titular de la Presidencia ha explicado que cada vez "se detecta con más virulenza" dos maneras de afrontar la política: "un proyecto socialdemócrata" representado por el PSOE y otro "ultraliberal", con "la derecha de la mano de la ultraderecha", generando "crispación y deteriorando lo público". "Tenemos que estar en frente con nuestro proyecto de país, que pone en valor lo público y la red de seguridad que nos protege y cuida a todos cuando viene la adversidad", ha enfatizado.

En este contexto, Bolaños también ha hecho referencia a la Ley de startups que, en su opinión, apuesta por el talento y la "economía productiva", apoyando "a gente que quiere emprender": "Frente a eso -- ha resaltado el ministro-- está la economía de la especulación, la de sálvese quien tenga, el proyecto de la derecha y la ultraderecha".

REFORMA LABORAL: "EQUILIBRADA Y PACTADA"

Sobre la reforma laboral que negocia el Gobierno con los agentes sociales, el ministro ha apuntado que se aprobará "antes del 31 de diciembre", y que será "equilibrada y pactada", para "terminar con la precariedad y la temporalidad". "No podemos permitir personas que sufren temporalidad continuamente, encadenando contratos, sin que puedan desarrollar su proyecto de vida. No puede ser que en España haya trabajadores pobres", ha dicho.

En materia económica, también se ha pronunciado sobre las pensiones, defendiendo el "modelo progresista" frente al "ultraliberal" del PP, que aprobó en 2013 una "actualización mísera" del 25%. "Es imposible que el PP tenga un proyecto de país cuando ni siquiera se pone de acuerdo en tener un proyecto de partido", ha asegurado en referencia a las discrepancias entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y 'Génova'.

Por último, ha hecho hincapié en que España fue el primer país al que la Comisión Europea aprobó su plan de recuperación por la pandemia. "Y tampoco la derecha reconoce que es un éxito", ha criticado, al tiempo que ha afeado al Partido Popular que asegure que el país está en "quiebra". "Lo único en quiebra es el PP y su credibilidad", ha zanjado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

https://www.europapress.tv/politica/623556/1/bolanos-dice-pp-vox-defienden-economia-especulacion

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06