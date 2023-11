VÍDEO: Bolaños augura mandato intenso pero promete diálogo para buscar la convivencia con "respeto al Estado de Derecho"

Avisa además de que "renovar el CGPJ no es una opción es una obligación"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tomado posesión este martes augurando que habrá "debates intensos", pero prometiendo dialogar con todos para buscar la "convivencia" con "respeto al Estado de Derecho". "Lo haré con diálogo, pero lo haré todo para tender puentes y llegar a acuerdos que sean beneficiosos para todos", ha señalado.

En sus primeras palabras como ministro de Justicia, ha asegurado que está "seguro" de que "tendremos debates intensos, pero los tendremos con unas instituciones buenas, con un Estado social y democrático de Derecho fuerte y con un Gobierno serio".

Bolaños ha pedido "un debate que busque la convivencia, donde impere el patriotismo, no el partidismo; la moderación, no la exageración; y las verdades, no las falsedades".

A su juicio, España tiene "una oportunidad de reforzar la convivencia" con "respeto al Estado de Derecho, a la separación de poderes, a la Constitución y la ley" y para conseguirlo ha asegurado que hablará con todos.

En este sentido, ha recalcado que trabajará en ese diálogo, porque "nuestra democracia es mejor" al ser "capaz de integrar a personas que tienen distintas manteras de ver nuestro país y de ver la sociedad".

"Asumo la cartera en una legislatura que sin duda vendrá marcada por la búsqueda de una convivencia democrática", ha dicho.

ABOGA POR LA RENOVACIÓN DEL CGPJ

Por otro lado, ha advertido de que "renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es un opción es una obligación" por mandato constitucional, ya que el órgano de gobierno de los jueces está a punto de doblar mandato caducado.

Bolaños ha incidido en que la renovación, pendiente desde diciembre de 2018, es "absolutamente imprescindible". A su juicio, en este asunto "no hay equidistancia posible" y se debe llevar a cabo "por respeto a la judicatura" y a los ciudadanos.

En el marco de su intervención, también ha agradecido al presidente Pedro Sánchez la confianza que ha depositado en él. "Gracias, señor presidente, intentaré estar a la altura", ha apuntado.

BOLAÑOS, 'SUPERMINISTRO'

Así se ha pronunciado este martes al asumir la cartera de Justicia de manos de Pilar Llop, y antes la presencia de otros ministros como Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, en un acto que ha tenido lugar en el Palacio de Parcent, en la madrileña calle de San Bernardo.

Bolaños se convierte de esta forma en 'superministro', aunque se trata de una cartera de la que no es del todo ajeno porque durante la pasada legislatura estuvo al frente de las principales negociaciones que afectan a Justicia, como la última tentativa de renovación del CGPJ, la consumada renovación parcial del Tribunal Constitucional (TC) y la ley de amnistía.

El ahora también ministro de Justicia llevará uno de los cargos con más peso del Ejecutivo, hasta el punto de que sus competencias son las propias de un vicepresidente político por la acumulación de poder y el rango de las mismas, aunque formalmente no tenga ese puesto.

Sobre este extremo, Bolaños ha recordado que aunque este es un "Ministerio inédito en la Administración General", es "muy común en los gobiernos autonómicos".

Asimismo, ha avisado de que trabajará para dotar de medios a los operadores jurídicos para que "trabajen en las mejores condiciones". "Voy a trabajar con los que ayer me recibieron con cariño y con los que me recibieron con menos cariño. Lo voy a hacer para intentar tener un país mejor", ha añadido al cierre de su discurso.

LLOP: "HAY QUE SABER IRSE"

Su llegada ha dado lugar a la salida de la hasta ahora titular de Justicia. En su discurso, Llop ha recordado que cuando empezó en el "mundo de la política" Ángel Gabilondo le dijo una "frase muy interesante". "En los sitios hay que saber estar pero sobre todo hay que saber irse", ha dicho al tiempo que ha recalcado que "no hay mejor manera de irse que dando las gracias".

Tras agradecer a su equipo, ha avisado a Bolaños de que deja asuntos pendientes, pero ha asegurado que está segura de que él con su "capacidad de negociar" y sus "habilidades personales y profesionales" va asumir con éxito su labor.

Al hilo, le ha encomendado "el cuidado de los profesionales" y la ha advertido de que también tiene en el tintero la negociación con los funcionarios de la Administración de Justicia, que reclaman una subida salarial en línea con la aprobada a jueces, fiscales y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

Llop ha cerrado su intervención recordando que está pendiente la renovación del CGPJ. "Llevas muchos deberes muy importantes. Lo vas a hacer con toda tu valía. Enhorabuena", le ha dicho.

