VÍDEO: Bolaños asegura que la economía de España "va como una moto" y que el único proyecto del PP es derogar

Dice que Feijóo no quiere debatir mucho con Sánchez porque tiene mal sabor de boca de los debates del Senado

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado que la economía española "va como una moto" y que el PP "tiene difícil" hablar de economía y empleo por los buenos datos cosechados por el Gobierno de coalición.

Así se ha manifestado tras la presentación en un desayuno de Nueva Economía-Forum de José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes. Bolaños sostiene que el Partido Popular no tiene proyecto económico y que solo pretende derogar las políticas adoptadas durante esta legislatura.

En este sentido, ha criticado que el PP cuestione las cifras ofrecidas por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha elevado al 2,1% el crecimiento del PIB en España. Lo que, según Bolaños, lleva a España a ser la gran economía que más va a crecer el próximo año.

"Por más que se cuestionen esas cifras, es la realidad de nuestro país. Un crecimiento económico muy sólido, muy potente, que está generando empleos con derechos en España", ha relatado el ministro de Presidencia, denunciando que "en frente" hay un PP que "no tiene proyecto económico", propuestas, y ni siquiera "una persona que las defienda".

Por ello, ha preguntado a los dirigentes 'populares' si su proyecto económico consiste en derogar los contratos indefinidos, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o los casi 21 millones de afiliados a la Seguridad Social.

LOS DEBATES SON UNA OBLIGACIÓN

Bolaños ha recalcado que la celebración de debates, como los propuestos a principios de esta semana por el presidente Pedro Sánchez, son una "obligación" y son "útiles" para que la ciudadanía pueda confrontar los distintos modelos.

En este sentido, ha sostenido que es "evidente" que el rechazo del PP a los mismos se deben a que el presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo, no quieren "o ningún debate o muy poquitos" dado que los debates producidos en el Senado "no le han dejado buen sabor de boca".

También ha relatado que, siendo generoso, se puede pensar que el PP no quiere los debates porque "no tiene propuestas que hacer", aunque ha deslizado la posibilidad de que lo que ocurra sea que sí las tienen pero no quieran hacerlas públicas antes de las elecciones porque "claramente serían propuestas que perjudicarían a la vida de las personas".

"Desde el PSOE queremos debates, queremos explicar lo que hemos hecho en nuestro país y lo que vamos a hacer. Y queremos poner de manifiesto que en frente no hay nada, no hay personas que las defienden y todo son las campañas tan tóxicas que hemos visto el 28 de mayo", ha afirmado el ministro.

LISTAS ELECTORALES Y SUMAR

Preguntado sobre si iría de número tres en la lista del PSOE en Madrid para las elecciones generales del próximo 23 de julio, Bolaños ha defendido que los órganos internos de su partido continúan trabajando para tomar las "mejores decisiones del partido", y que para el sería un orgullo formas parte de las listas en unos comicios "tan cruciales".

"Son unas elecciones donde nos estamos jugando que España siga avanzando, que tenga una economía potente, que tenga un empleo con derechos, que haya avances para las mujeres, para los pensionistas y para los jóvenes, o que todos queden en seco y todo sea retroceso", ha esgrimido el titular de Presidencia.

Sobre las negociaciones que se están produciendo entre Sumar y Podemos para concurrir juntos a las elecciones, Bolaños ha mostrado su respeto a las mismas y ha instado a dejar que ambas formaciones trabajen. No obstante, ha asegurado que el PSOE es la "única fuerza política cien por ciento segura y cien por ciento fiable" de que puede garantizar un gobierno progresista en los próximos cuatro años.

