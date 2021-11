VÍDEO: Bal: "Armengol prácticamente se ha convertido en el Montilla que dio lugar al inicio del pulso nacionalista"

El vicesecretario general de Cs: "No participaremos del blanqueo a partidos separatistas ni de una Ley de Memoria Democrática selectiva"

El vicesecretario general y portavoz nacional de Cs, Edmundo Bal, ha advertido este domingo que la presidenta del Govern, Francina Armengol, "prácticamente se ha convertido en el José Montilla de aquel momento nefasto para Cataluña, que dio lugar a que se iniciara, posteriormente, el pulso nacionalista".

De este modo se ha referido a la presidenta del Govern balear el vicesecretario general y portavoz nacional de Cs después de que MÉS participara en la manifestación por la independencia del País Vasco, junto a BNG y ERC, donde Arnaldo Otegui pronunció unas "nefastas" declaraciones sobre concordia.

"Que no nos dé lecciones un condenado por participar en un secuestro, que no ha pedido perdón por los crímenes de ETA y que no ha ayudado a esclarecer los 380 crímenes sin resolver", ha señalado Bal, quien ha apostillado que "Arnaldo Otegui no puede hablar de concordia ni dar lecciones a nadie porque no tiene ningún tipo de autoridad".

Finalmente, ha reprochado tanto al PSOE como a Unidas Podemos su "nefasta" enmienda a la Ley de Memoria Democrática. "Ciudadanos no participará en el blanqueo de Otegui, ni de partidos separatistas; así como tampoco en una Ley de Memoria Democrática selectiva, que supone una amnesia de las víctimas del terrorismo", ha enfatizado.

"Cs, que es el partido que a día de hoy reivindica la transición, no acepta las políticas de crispación y guerracivilismo que están haciendo los partidos en el Congreso", ha concluido Edmundo Bal.

