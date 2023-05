VÍDEO: Aznar advierte de que, tras "salida masiva de etarras y blanqueamiento de Bildu", lo siguiente será una consulta

MADRID, 17 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha advertido este miércoles de que, "tras la salida masiva de etarras" y "el blanqueamiento de Sortu y de Bildu", el "precio siguiente" a pagar por el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para continuar gobernando será una consulta sobre la independencia tanto en el País Vasco como en Cataluña.

"Hemos visto el pago de un precio a ese apoyo, por eso se elimina el delito de malversación, por eso se acepta el golpe de Estado, y hemos visto otro precio, el blanqueamiento de Sortu, de Bildu, y la entrega masiva de etarras y la salida masiva de etarras. ¿Cuál es el precio siguiente si ganase? consultas. Si la coalición de gobierno continúa, el precio para que Sánchez siga en el gobierno es una consulta en Cataluña y en el País Vasco", ha trasladado en un coloquio junto al alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida.

Así, Aznar sostiene que "la única manera de evitar eso es un Gobierno fuerte del PP", ya que "si prevalece" el Gobierno de Sánchez "quiere decir que se va hacia un proceso de cambio constitucional".

En este punto, ha afirmado que "el PSOE de Sánchez solo puede estar en el Gobierno con el apoyo de separatistas catalanes y de terroristas de Sortu. Bildu, si no tiene ese apoyo no está en el Gobierno de España", por lo que "Madrid no puede ser la capital de eso, de un residuo" cuando es "la expresión de la libertad, de la constitucionalidad".

Considera el expresidente que en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y después, en las generales, el país se juega "una cuestión casi existencial desde el punto de vista constitucional, histórico, de lo que significa su historia reciente". Sostiene que "el problema de España se llama separatismos, y en este momento hay dos vertientes fundamentales, en Cataluña y en el País Vasco".

A continuación, Martínez-Almeida ha señalado que "no hay prácticamente que añadir ni una coma a lo que ha dicho el presidente Aznar". Ha destacado que la capital "se ha erigido en el verdadero motor de transformación económico, social, cultural y de estabilidad institucional en España" y que por eso Sánchez "tiene esa particular obsesión con Madrid como el mejor símbolo de lo que la España constitucional pueda alcanzar".

"Madrid tiene un fuerte compromiso con la nación española, como no puede ser de otra manera desde nuestra capitalidad. Y por tanto, Madrid para Sánchez es un contrapeso, precisamente cuando no un obstáculo a los planes que tiene", ha expresado, para apuntar a continuación que "la permanencia de Sánchez en La Moncloa pasa por el desguace de la España constitucional de 1978".

Así, sostiene que "para que Sánchez pueda permanecer en la Moncloa es necesario acabar con el modelo de convivencia de 1978 y eso es lo que se juega en el próximo ciclo electoral, tanto en Madrid como en España en diciembre, como sólo se puede frenar desde la capacidad de aglutinar una amplísima mayoría social en torno a un único proyecto político, en este caso el del Partido Popular.

"No tenemos que resignarnos, no tenemos que darnos por vencidos; hay fuera hay millones y millones de españoles que esperan una respuesta por nuestra parte, que confían en lo que nosotros seamos capaces de hacer, que quieren vivir en una España en paz y con una convivencia garantizada", ha señalado.

"EXCLUYE A LA PARTE CONSTITUCIONAL"

Por su parte, José María Aznar ha acusado al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de "excluir a la parte constitucional" porque "quiere una acción de gobierno basada en los separatistas y en los antiguos terroristas".

"¿Cuál es la mejor fórmula? La mejor fórmula es tener un gobierno lo más fuerte posible. ¿Por qué? Porque el tirón separatista va a venir y te lo están diciendo todos los días, va a venir. Es conveniente un gobierno con capacidad para tomar decisiones. Luego hará todo lo que sea necesario por intentar llegar a los acuerdos o los consensos que sea posible ofrecerlo",

Aznar ha criticado que "en los últimos años, en España se han dañado profundamente las instituciones en su prestigio, en su eficacia y en quienes forman parte de ella", pero eso "no ha ocurrido en Madrid, y es una garantía muy grande".

