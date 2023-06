VÍDEO: Asiron (EH Bildu) responsabiliza al PSN de que UPN gobierne en Pamplona

PAMPLONA, 17 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El concejal de EH Bildu en Pamplona Joseba Asiron ha responsabilizado al PSN de que la candidata de UPN, Cristina Ibarrola, haya sido elegida alcaldesa de la capital navarra y ha lamentado que "el arco progresista, que es mayoritario, se sitúa en la oposición" en el Ayuntamiento.

Tras la investidura de Cristina Ibarrola, el concejal de EH Bildu, que ha felicitado a Ibarrola, ha señalado que "si Pamplona tiene un Gobierno municipal de derechas, la única responsabilidad de ello tiene que recaer en quien se ha empeñado en imponer un veto a la fuerza progresista más votada en la ciudad -EH Bildu-". "Sobre la base de la exclusión, sobre la base de los vetos, no se puede construir nada, y mucho menos se puede construir algo que quiera ser progresista", ha dicho.

Joseba Asiron ha asegurado que "a partir del principio democrático que es que en cada institución se respetara a la fuerza progresista más votada, estábamos dispuestos a actuar con toda la generosidad del mundo, a poner un folio en blanco encima de la mesa, para poder configurar un Gobierno plural y progresista". "Hemos realizado reuniones y además somos los únicos que hemos puesto encima de la mesa documentos de trabajo, uno para la configuración del gobierno y otro para la elaboración del acuerdo programático", ha indicado.

"Lamentablemente no ha podido ser, hasta el último momento lo hemos intentado, incluso transmitimos la posibilidad de que PSN dividiera su voto, incluso les emplazamos públicamente a que si no veían su presencia adecuada en un Gobierno a cuatro, al menos permitiesen un Gobierno a tres, pero el PSN ha mantenido su veto hasta el último momento", ha censurado.

Así, ha añadido que "esto nos sitúa al arco progresista, que somos mayoritarios, en la oposición, lo que nos produce tristeza, pero lo asumimos con tranquilidad y con la fuerza que nos da el haber obtenido los mejores resultados de EH Bildu en su historia en esta ciudad".

Joseba Asiron ha señalado que el grupo abertzale trabajará desde el lunes con un doble objetivo. Por un lado, "construir una alternativa desde la oposición para conseguir doblarle el brazo, en sentido figurado, a las políticas de la derecha", y, por otro lado, "ejercer un control y una fiscalización objetiva y efectiva de la acción de Gobierno". Además, ha asegurado que su "compromiso con el ayuntamiento y con Pamplona es del cien por cien". "Voy a seguir en el Ayuntamiento, voy a seguir trabajando", ha asegurado.

El concejal de EH Bildu ha advertido de que "el gobierno municipal es el más débil que nunca haya tenido la derecha en Pamplona, ha perdido dos concejales, y ha perdido una evidente capacidad de gestión con la espantada de diferentes cargos a otras instituciones y a otros partidos".

Respecto a la posibilidad de poner en marcha una moción de censura, Joseba Asiron ha afirmado que "ni siquiera lo contemplamos como posibilidad". "Acabamos de terminar una votación en la que han quedado muy claras las posturas y en este momento Ibarrola es la alcaldesa de Pamplona. Eso no quiere decir que no nos produzca menos contrariedad que al que opine otras cosas, pero acabamos de tener una votación que ha puesto a Ibarrola en la alcaldía y a nosotros en la oposición", ha indicado.

Finalmente, preguntado sobre si lo ocurrido en Pamplona condición la formación del Gobierno de Navarra, Asiron ha señalado que "son instituciones diferentes, contextos electorales diferentes, allí aquello lleva otro tipo de negociación, tiene su propio recorrido y se llevará a cabo por quien corresponde, lo que ocurra en Pamplona no tiene que condicionar al cien por cien lo que ocurra en el Gobierno". No obstante, ha asegurado que "no es buen un comienzo".

