VÍDEO: Andueza critica las "tentaciones de un 'procés a la vasca" y dice que Euskadi "mira a Europa no a su ombligo"

El líder del PSE-EE acusa a "la derecha y los nacionalistas de querer un país para los suyos, para sus intereses"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha preguntado a aquellos que han "empezado a tener tentaciones de irse a un 'procés' a la vasca" si creen que ese modelo territorial y ese proyecto independentista es lo que quiere la sociedad de Euskadi. "Euskadi quiere avances, quiere mirar a Europa no a su ombligo", ha insistido.

Las Juventudes Socialistas de Euskadi (JSE-Egaz) han celebrado durante este fin de semana su XI Congreso Nacional en Bilbao, en el que se ha elegido a la nueva dirección de la organización y se han debatido los documentos políticos y orgánicos que marcarán el rumbo de la organización durante los próximos años.

La cita, en la que se conmemora también el 120 aniversario del nacimiento de la organización, se ha desarrollado bajo el lema 'El presente es nuestro' y ha contado también con las intervenciones, de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, así como del nuevo secretario general de JSE-Egaz, Gabriel Arrúe, y del secretario general de Juventudes Socialistas de España, Víctor Camino.

En su intervención, el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que Juventudes Socialistas es una organización que ha supuesto "todo" para el partido y ha reivindicado que, junto al PSE, son las dos organizaciones más "antiguas de esta tierra".

"Ser socialista es ser solidario, mejorar la calidad de vida de la gente, igualdad, lucha contra la violencia de género, contra el cambio climático...", ha enumerado, para añadir que, "por encima de las siglas, están las personas y la ciudadanía".

En este contexto, ha remarcado su compromiso por ofrecer un "futuro mejor" a los jóvenes y se ha congratulado de que los socialistas están "en todos los gobiernos" de Euskadi. "Estamos en los gobiernos para que se construya un país más digno y decente, con más derechos y libertades. No solo un país para unos cuantos que es lo que quieren la derecha y los nacionalistas, que quieren países para los suyos, para sus intereses", ha lamentado.

Así, ha considerado que "lo que está en juego" en la actualidad "no son las obsesiones independentistas de unos o los proyectos totalitarios de otros, ni los intereses particulares de la derecha", sino los derechos y libertades "construidos en la última legislatura".

Tras defender que en las pasadas elecciones generales de julio la ciudadanía ya dijo que "no quería un gobierno de derecha en los brazos de la ultraderecha, ha sostenido que el rechazo en el Congreso de los Diputados a la investidura de Núñez Feijóo es un reflejo de ese rechazo.

"En Euskadi, cuando la ciudadanía vio que las conquistas logradas estaban en riesgo dijo que no valía el voto al PNV ni a EH Bildu sino al PSE y por eso ganamos las elecciones en Euskadi", ha enfatizado.

En esta línea, ha censurado que parezca que en el inicio del curso político "algunos" hayan empezado a tener "tentaciones de irse a un 'procés' a la vasca" y les ha preguntado si "creen que esa modelo territorial y ese proyecto independentista es lo que quiere la sociedad vasca".

"¿Una Euskadi solo para unos cuantos en la que se excluya y todo gire en torno a sus idearios e intereses? No, Euskadi quiere avances, quiere mirar a Europa y no a su ombligo. Quiere que le arreglemos sus problemas y no que les generemos más", ha aseverado.

Por ello ha considerado "más necesario que nunca" que los socialistas lideren más gobiernos y "se abra un nuevo tiempo" para que el PSOE pueda llegar a una sesión de investidura y se diga sí a un gobierno e Pedro Sánchez.

"Tenemos un proyecto de país para el conjunto del país. Nuestro bagaje habla de cosas muy importantes. De que gracias a los socialistas hay más empleo y mejor, y de que el 44% de los nuevos afiliados a la Seguridad Social son menores de 30 años", se ha congratulado.

Del mismo modo, ha defendido la utilidad de la Ley vasca de Vivienda, "impulsada por los socialistas" y por la que algunos "se ponen ahora medallas". "Los socialistas hemos demostrado que tenemos derecho y capacidad de marcar el ritmo a las políticas de este país. Lideramos políticas pioneras que hacen posible que cuando estamos en el gobierno Euskadi es un país mucho mejor", ha concluido.

Por su parte, el secretario general de Juventudes Socialistas de España, Víctor Camino, ha reivindicado "la ambición de futuro" de la organización y ha agradecido al secretario general saliente, Víctor Trimiño, su "valentía" por enfrentarse al "fanatismo".

Asimismo, ha defendido la "victoria generacional y colectiva" que supusieron los resultados de las elecciones generales del pasado mes de julio y la apuesta de los jóvenes por el PSOE. "Hay un cierre de filas total de esta organización con el progreso. Esto va de querer que el país vaya adelante", ha afirmado. Además, Camino ha apostado por "hablar más de política que de politiqueo" y por detener "la ola neoconservadora", prolongando "la cadena de progreso" que representarían los socialistas.

Por último, el nuevo secretario general de JSE-Egaz, Gabriel Arrúe, ha denunciado en su intervención el "machismo y xenofobia" del fundador del PNV, Sabino Arana, frente al "compromiso y lucha" de Tomás Meabe. "Estamos acostumbrados que se ponga en duda nuestra pertenencia a Euskadi. Debemos reivindicar más que nunca lo que somos y lo que hemos hecho", ha añadido.

En este contexto, ha censurado la "tentación" de los nacionalistas de dividir a los vascos "en categorías" y ha incidido en la necesidad de trabajar por una "memoria justa". A su juicio, y tras recordar a los asesinados por ETA, ha sostenido que aún "queda camino para restañar las heridas" causadas por la banda.

También ha abogado por "enarbolar banderas" como el derecho a de los jóvenes a un trabajo y vivienda "dignos", así como la de la lucha feminista. "Hay que pelear con firmeza hasta conseguir la igualdad", ha finalizado.

