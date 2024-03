VÍDEO: Almeida carga contra la "poca vergüenza" de Bolaños al "felicitarse a sí mismo" por amnistía: "Lo pagarán"

Cree que lo importante no es cuándo volverá Puigdemont a España sino que sea él "el que manda en España y "desde donde le dé la gana"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado contra la "poca vergüenza" del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al "felicitarse a sí mismo" por haber llegado a un acuerdo en la Ley de Amnistía con Junts y ERC, que puede conseguir su visto bueno hoy en la Comisión de Justicia, y ha asegurado que "lo pagarán".

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que este jueves se ha celebrado en el distrito de Salamanca, y donde ha asegurado que "nunca tuvo ninguna duda" de que esta ley se "iba a retocar y modificar" para que pudiera salir adelante.

"Estaba claro que estaban dispuestos a ceder absolutamente todo a los golpistas, a los terroristas y a los corruptos con tal de mantenerse en el poder. Pero me gustaría también una segunda reflexión, y es la cobardía de Pedro Sánchez (presidente del Gobierno). No solo la mentira forma parte de su bagaje político, la cobardía forma parte de su ADN", ha criticado.

Así, ha reprochado que no estuviera presente cuando hubo que modificar la ley del 'solo sí es sí' en el Congreso ni cuando no salieron adelante la convalidación de algunos de los decretos anti-crisis del Gobierno. "Ahora, que se llega al acuerdo sobre la amnistía, ha decidido largarse a Brasil para no tener que dar la cara delante de todos los españoles", ha censurado, además de considerar que el presidente debería explicar en detalle "en qué consiste está vergonzante amnistía".

Se trata, según el regidor de la capital, de una amnistía que "definitivamente consagra la quiebra de la igualdad entre españoles" y que lo que dice es que "unos pueden cometer delitos si ayudan a que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno".

A ello, ha añadido que la amnistía no es parte de la "voluntad de reconciliación ni de acuerdo" del Gobierno sino "el ejercicio del poder a toda costa, sin límite ni principio alguno, sin barrera que les pueda detener, ni siquiera la constitucionalidad, y además apelando a una supuesta normativa europea".

Sobre la posible vuelta del líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Almeida ha valorado que no es importante la fecha en la que volverá sino que sea "Puigdemont el que manda en España". "Lo puede hacer desde Cataluña, desde Andalucía, desde Extremadura, desde Castilla-La Mancha o desde Waterloo, desde donde le dé la gana, porque él es el que decide", ha expresado.

LOS ESPAÑOLES NO SERÁN "MONEDA DE CAMBIO"

Así, ha insistido Martínez-Almeida en que el Gobierno "lo pagará" aunque piense que "todo le sale gratis". "Al final los españoles les dirán lo que piensan y los españoles les harán ver que no estamos dispuestos a seguir siendo moneda de cambio para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa".

Por ello, ha animado a todos los españoles a acudir este sábado a la manifestación convocada por asociaciones civiles contra la amnistía y contra "el momento dramático" que vive España. "No somos la fachosfera, somos la España razonada y razonable", ha defendido.

