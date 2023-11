VÍDEO: Almeida asegura que olmo que mató a la joven en Almagro no tenía "afecciones" y que se intensificarán controles

MADRID, 3 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que el olmo siberiano que ayer mató a una joven de 23 años en la calle Almagro no tenía "afecciones" y ha afirmado que se intensificarán los controles en los árboles de la capital.

En declaraciones a los periodistas desde Casa de Campo, el alcalde ha mostrado públicamente las condolencias del Ayuntamiento de Madrid a la familia de la joven y ha indicado que se habían producido las revisiones pertinentes y previstas sobre este árbol.

"Se hizo ayer una revisión también donde se ratificó lo que se había visto en mayo del 22 y el 23, es decir, que no había afecciones o que no había una causa aparente que justificara que el árbol se encontrara en una mala situación o en un mal estado. Se apunta que la situación en la que se encontraba el árbol, que es justo en el esquinazo, pudiera haber afectado para que se produjera el levantamiento o el desgarramiento del raíz, porque por donde se desgarra es la raíz, no es que se caigan las ramas", ha explicado.

Así, ha subrayado que van a intensificar todas las acciones para tratar de tener controlados los árboles y, por tanto, de que en caso de que se pueda producir un accidente de estas características "poner todos los medios para volver a evitarlo".

"Esa es nuestra intención, tenemos ese contrato de conservación, de diagnóstico, de prevención que insisto, ha funcionado en relación a las inspecciones (...) pero desde luego tenemos que tomar las medidas para tratar de que esto no se vuelva a producir", ha trasladado el regidor.

Considera también que se pueden mejorar los canales de información del Ayuntamiento por si hay que hacer más advertencias a los ciudadanos, aunque ha reconocido que no se puede en función de la situación meteorológica de ayer limitar la deambulación de los ciudadanos por la calle.

"Es un equilibrio que tenemos que encontrar, mejorar en su caso los canales de información en relación con las zonas de riesgo que pueda haber, esto se ha hecho con los protocolos de cierre de los parques en determinadas circunstancias", ha apostillado.

El alcalde ha insistido en que se basan en criterios técnicos y que el árbol estaba "en un buen estado de conservación". "Yo sé que parece inexplicable, y más aún le debe parecer a los familiares de la persona fallecida, por tanto lo que tenemos que hacer es tratar de poner todos los medios para averiguar exactamente cómo es posible que ese árbol se cayera de cuajo arrancado por la raíz sin que las ramas y el tronco presentaran signos", ha subrayado Martínez-Almeida.

