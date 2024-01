VÍDEO: Albares aclara que aceptar pasaporte de Kosovo se debe a una decisión de UE

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha explicado que el hecho de aceptar desde este 1 de enero el pasaporte de Kosovo responde a una decisión que se tomó en el seno de la Unión Europea en el mes de marzo ratificada por el Parlamento, programada para que al inicio de este año no fuera necesario visado para aquellos viajeros con pasaporte ordinario.

A preguntas de los medios durante una visita a la localidad ciudadrealeña de Herencia, Albares ha dicho que "por supuesto" esa medida es aceptada por España como miembro del Espacio Schengen, "como hacen todos los estados no reconocedores de Kosovo dentro de la Unión Europea", algo que aclara que ocurre en otros países del mundo, donde se reconocen "esos pasaportes ordinarios sin que eso suponga un reconocimiento de Kosovo como estado".

Insiste en este punto en que la posición de España "no ha variado" y "sigue sin reconocer a Kosovo", si su soberanía ni su independencia.

"No reconocemos declaraciones unilaterales de independencia. Pero España no va a ser jamás un obstáculo para el diálogo entre Belgrado y Pristina y tampoco va a ser nunca un obstáculo, en este caso no lo ha sido, para el diálogo entre Pristina y la Unión Europea", ha enfatizado.

Con todo, asegura que la posición de España es apoyar "lo que hace el alto representante Josep Borrell para favorecer ese diálogo entre Belgrado y Pristina".

"Nos felicitamos de que, por ejemplo, haya habido muy recientemente un reconocimiento de matrículas entre Serbia y Kosovo. Hay un acuerdo que está intentando aplicarse en el que la propia Serbia quedó en reconocer los pasaportes ordinarios de Kosovo. Toda esa es nuestra posición. Pero debe de quedar claro, nuestra posición es constante y es la del no reconocimiento", ha rematado.