VÍDEO: 28M-M.- Begoña Villacís, ante su debacle electoral: "Esto ha sido una derrota sin paliativos"

"La vida no es siempre justa pero nos vamos sintiéndonos orgullosos", dice

La hasta ahora candidata de CS a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha reconocido "la derrota sin paliativos" que ha sufrido su partido en las elecciones municipales de este domingo al no llegar al 3% en los votos pero ha subrayado que se va "con la cabeza muy alta".

"La vida no es siempre justa pero nos vamos sintiéndonos orgullosos", ha dicho la dirigente madrileña, quien ha estado arropada en su discurso "más difícil" por la dirección nacional, miembros de su candidatura y afiliados. Con el escrutinio final, ha sido recibida bajo una gran ovación, abrazos y aplausos de sus compañeros.

Con su fracaso, CS pierde uno de sus principales símbolos a nivel nacional, por lo que mañana habrá una reunión del Comité Permanente para perfilar nuevas líneas del futuro del partido de cara a las elecciones generales del próximo diciembre.

Visiblemente emocionado y evitando llorar, la política ha asegurado que "siente una enorme tristeza" porque "las cosas hay que llamarlas por su nombre". "Y esto, ha sido una derrota sin paliativos. No me gustan los eufemismos, no me gusta edulcorar la realidad y la realidad es la que es y por su nombre", ha afirmado.

Tras señalar que no eran "los resultados esperados", ha querido empezar su intervención felicitando a sus adversarios políticos, entre ellos a José Luis Martínez-Almeida, a quienes ha mandado un mensaje de reconocimiento electoral.

Frente a su debacle electoral, se va "con la cabeza muy alta" después de que en 2015 lograran entrar en el Ayuntamiento con concejales y en 2019, lograran gobernar en la ciudad de Madrid. "Hoy nos toca perder pero con la tranquilidad de haberlo dado todo en la campaña. Nos vamos sintiéndonos orgullosos. Nada puede borrar el trabajo que hemos hecho", ha apostillado.

Seguidamente, ha agradecido a los 40.000 madrileños que le han dado su apoyo al hacer "algo muy valiente", "algo tan valiente como presentarse a unas direcciones muy difíciles que es no escoger la opción más fácil no escoger la opción que coge todo el mundo, no escoger la opción de toda la vida sino cuestionar y decidir apostar por ellos".

"Yo siempre he defendido que España avanza mucho más cuando estamos unidos y cuando estamos cohesionados, cuando estamos mirando hacia el futuro y no hacia la otra trinchera y creo, sigo pensando una noche como hoy, que el centro político es absolutamente esencial", ha defendido.

"LOS MADRILEÑOS HAN HABLADO Y EL RESULTADO ES EL QUE ES"

Lejos de no asumir los resultados, ha dicho que "los madrileños han hablado y el resultado es el que es", por lo que desea a José Luis Martínez-Almeida, a Rita Maestre, a Reyes Maroto y a Javier Ortega Smith "suerte y acierto".

"Quiero desearles suerte y acierto porque su acierto será el acierto de todos los madrileños", ha subrayando, agradeciendo a los madrileños el darle la posibilidad de ser vicealcaldesa, "el mayor honor" que ha tenido" por poder estar al frente de esta ciudad a la que tanto ama.

"No ha sido fácil. Hemos vivido situaciones muy difíciles. Hemos tenido que atravesar una pandemia. Hemos tenido que atravesar problemas sanitarios, sociales, personas que perdían la vida, familias que se quedaban sin miembros, ha sido muy difícil pero también muy bello", ha recordado.

PALABRAS DE ELOGIO A SU EQUIPO

También ha tenido palabras de elogio a los miembros de su equipo ante "el reto de tal magnitud" que han afrontado con esta campaña sin que se "alejaran y huyeran", en alusión a la fuga de concejales, sino todo lo contrario, se ha sentido con ellos "en volandas".

El 'número 3' de la lista, Mariano Fuentes, ha agradecido a los que han confiado en el partido liberal y ha recalcado que "los resultados no son los esperados pero tampoco para este país". "Hoy los extremos tienen más poder en este país y CS nació para luchar contra estos extremos y la polarización. CS nació para eso y vamos a seguir luchando", ha espetado.

