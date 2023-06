VÍDEO: 23J.- Tudanca, "indignado y defraudado" por el cambio en las listas en Castilla y León, descarta una solución

AUDIO: Enlace a archivo de audio disponible al final del texto.

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, se ha mostrado este sábado "indignado, defraudado" y "enormemente decepcionado" por el cambio en las listas del PSOE para el 23J en Castilla y León, en concreto, en Ávila y Valladolid, y ha descartado que haya margen para solucionarlo.

"Vuelvo a repetir, no lo oculto, estoy defraudado", ha declarado ante los medios de comunicación en Ferraz, momentos previos a la celebración del Comité Federal del PSOE, que pondrá en marcha este sábado al partido para disputar las elecciones generales del próximo 23 de julio con la aprobación de las listas, el programa electoral y los presupuestos para estos comicios.

En la misma línea, Tudanca ha insistido en que está "indignado, defraudado", pero que "los argumentos, las motivaciones y la explicación las dará dentro del Comité Federal, que es su manera de entender este partido".

No obstante, Tudanca ha repetido que su obligación como secretario general del Partido Socialista de Castilla y León "es defender las propuestas que se aprobaron por el PSOE".

Preguntado por si se siente solo por las ausencias en esta cita del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el presidente en funciones de Aragón, Javier Lambán, Tudanca ha afirmado que no es la primera vez que le pasa en un Comité Federal y ha aclarado que no se ha planteado no acudir, ya que "hay que dar la cara y hay que expresar la opinión en los órganos del partido".

En este sentido, Tudanca ha subrayado que "el PSOE es un partido profundamente democrático, que debate", y ha recordado que han estado en las puertas de Ferraz "en momentos muy complicados, muy duros, muy difíciles".

Finalmente, el secretario general del PSOE en Castilla y León ha aclarado que acude al Comité Federal sabiendo que España "se juega muchísimo y si alguien lo sabe bien, somos los que llevamos un año sufriendo un Gobierno del Partido Popular y de Vox".

