VÍDEO: 19J.- Teresa Rodríguez dice que "no esperaba" la "inacción" de los demás candidatos ante manifestaciones de Olona

La candidata de Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas del próximo 19J, Teresa Rodríguez, ha afirmado que "no esperaba" la "inacción" del resto de candidatos presentes en el debate electoral de este lunes antes las declaraciones de la candidata de Vox, Macarena Olona.

"Intervine la primera porque salté como un resorte, pero entendí que los demás también iban a decir algo", ha añadido a preguntas de los periodistas.

A juicio de Rodríguez, "hay determinadas cosas que al margen de cuál sea la estrategia que uno lleva a un debate no se deben dejar dichas en los medios de comunicación". "Determinados bulos, acusaciones, expresiones de raciales y xenófobos que quienes tenemos un mínimo compromiso mínimo con la democracia, con la igualdad, la diversidad y con el respeto a los derechos humanos no podemos dejar pasar sin decir algo al respecto", ha subrayado.

"Por otro lado las mujeres, cómo vamos a tolerar que esta señora diga, después de los asesinatos machistas que además recientemente se han multiplicado, que la violencia no tiene género, si la violencia no tiene género, no hay forma de luchar contra la violencia de género", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que no le dolió tanto "los silencios del resto de la izquierda, que también, como Juanma Moreno", al que le ha preguntado si "no tiene nada de que decir sobre violencia de género, o nada que decirle a Olona sobre los inmigrantes que sacan adelante la economía de la exportación de producto agrícola del que él luego presume como grandes datos del milagro económico andaluz".

"Hay que pedirle responsabilidades al presidente y sobre todo si está dispuesto a crear un gobierno xenófobo racista, machista y heteropatriarcal con Olona", ha concluido.

TIPO DE DEBATE

En cuanto al formato del debate ha manifestado que "si se fuera a un modelo en el que se debatiera específicamente de cada tema" tendrían más incidencia en los indecisos.

"El primero que no está interesado para nada en debatir es Juanma Moreno, que parece que ayer hizo algo pero ni siquiera completó los tiempos, porque se le ven las costuras al discurso de marketing del PP", ha añadido.

Rodríguez ha criticado que "han renunciado a otros debates en cadenas privadas, han cogido lo que no podían decir que no de las teles públicas". "Sería ideal y muy útil, que en lugar de coger tanto dinero para vallas publicitarios, que te llamen por teléfono para comerte el coco, que se tuviera un debate específico sobre temas como empleo, servicios públicos, igualdad o medio ambiente, que no se habló nada este lunes", ha concluido.

