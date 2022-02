VÍDEO: 13F.- Igea: "No creemos en esa mierda de España de unos contra otros, creemos en la España del abrazo colectivo"

VALLADOLID, 5 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, ha reivindicado este sábado en el acto central de campaña de los liberales la importancia de la política del diálogo y del acuerdo y la necesidad de la "política incremental" frente a la política del blanco y el negro, de la trinchera y del enfrentamiento permanente.

"No creemos en esa mierda de España de unos contra otros. No creemos en la España del fascismo y del antifascismo. No creemos en la España del comunismo y del anticomunismo. Creemos en la España del abrazo colectivo", ha reivindicado en concreto Igea que ha recordado que Ciudadanos nació para evitar que España repita sus errores.

El que fuera vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior hasta el pasado mes de diciembre, cuando su socio de Gobierno, Alfonso Fernández Mañueco, despidió a los consejeros de Cs y adelantó elecciones, ha comenzado el mitin de campaña, a la que ha regresado de forma presencial tras su positivo por COVID, con un recuerdo a una visita a una fosa común en Medina del Campo para insistir en ese mensaje de recordar para que la historia no se repita.

Igea ha reivindicado también a Ciudadanos como una formación que no piensa en clave de partido y sí en lo que es bueno para España, con el reciente ejemplo de la convalidación del decreto de la reforma laboral. "Acordar no es traicionar, dialogar no es rendirse", ha aclarado el candidato que ha recordado que la política es la tarea de buscar lo mejor para los ciudadanos para poder cambiar las cosas, como, según ha significado, han conseguido los liberales en sus dos años de gobierno en Castilla y León por sus gestión en lo más duro de la crisis.

Francisco Igea ha pedido también que Ciudadanos pueda volver a ocupar a nivel nacional "el espacio que merece" para que la política de los de Inés Arrimadas, presente en el mitin, "vuelva a triunfar" frente al frentismo, la polarización y al "espectáculo que estamos viendo todos los días".

"Me he recuperado rápidamente", ha asegurado Igea quien, tras reconocer que ha sido porque tiene a su lado "a la mejor persona" que puede tener al lado, su mujer, ha bromeado para afirmar que si uno de los síntomas del COVID es la pérdida de olfato, ya está en condiciones de oler la esperanza y las ganas de victoria de Ciudadanos, para añadir que también puede oler "a kilómetros de distancia" el "miedo" que, a su juicio, están sintiendo los "irresponsables" que han convocado las elecciones en Castilla y León.

Dicho esto, ha considerado que las elecciones del 13 de febrero, que ha ve "marcadas por la deshonestidad, por la mentira y por la difamación", pueden ser una oportunidad para una formación que tiene un programa de gobierno que está registrado y que tiene un Gobierno que, según ha asegurado, podría sacar de todos los presentes en el mitin de este sábado, con referencia expresa a Verónica Casado en Sanidad, a Ana Carlota Amigo en Empleo y a los eurodiputados Luis Garicano como "el mejor consejero de Economía que haya soñado nadie" y a Soraya Rodríguez como consejera de Familia.

"Una alineación como esta sólo la pueden tener los grandes", ha bromeado en una referencia expresa al Real Madrid o al Barcelona para seguir con una reflexión más seria y recordar que el 13 de febrero está en juego un futuro diferente para una comunidad autónoma llena de color y de esperanza que, según ha considerado además, puede liderar el cambio en el país.

Por otro lado, ha reconocido que le deben "gratitud eterna" a sus ciudadanos por su comportamiento en la pandemia y ha explicado a modo de ejemplo que en medio del "infierno" contó con "una población entregada" frente a otros políticos que permanecían escondidos o esperando a ver qué hacían los demás. "Cuando estábamos desnudos nos dieron tres millones de equipos de protección, los sacaron de sus casas, de sus empresas, de sus pequeños negocios...", ha relatado.

"Muchas gracias a todos y a por ellos", ha concluido Francisco Igea.

"El acto más bonito de esta campaña", como ha reivindicado la presentadora, la parlamentaria autonómica Marta Sanz, ha empezado con más de media hora de retraso dada la continuada entrada de público que ha obligado a sumar más sillas a las 400 colocadas inicialmente en la Cúpula del Milenio de Valladolid, el lugar que ha acogido la vuelta de Igea a la campaña electoral que inició confinado en su casa tras dar positivo por COVID.

Igea ha estado arropado por la cúpula del partido, con la presidenta, Inés Arrimadas, a la cabeza, y ha compartido mitin con Verónica Casado, la exconsejera de Sanidad que ha sustituido al candidato de Ciudadanos en los actos de campaña que estaban programados en la primera semana de campaña. "Gracias Paco, me has brindado los dos años y medio peores de mi vida", ha bromeado Casado en un pormenorizado repaso de su gestión en la Consejería que aceptó a la tercera, según ha confesado también.

Casado ha pedido un caluroso aplauso para su equipo, muchos presentes en el mitin, y con el que trabajó todos los días "la mitad de la jornada, 12 horas de 24". "Somos previsibles (...) tenemos proyecto", ha sentenciado.

Al grito de "presidente, presidente, presidente", los asistentes a este acto electoral han animado a los dirigentes de Ciudadanos con aplausos y vítores y han ondeado banderas de Castilla y León, de España y de Europa en un acto que ha comenzado con la canción 'Here comes the sun'.

"Hoy hace calor en Valladolid, eh!", ha exclamado la presentadora al inicio del mitin que ha comenzado con una reivindicación de una Castilla y León formada por "gente de palabra", en asulión al lema de campaña que han elegido los liberales para la cita con las urnas del domingo 13 de febrero.

"Hemos hecho un trabajo humilde y honesto a pesar de las dificultades y superamos todos los retos", ha recordado Marta Sanz que ha vuelto a sacar la bandera de España para rememorar su "salto a la fama" por la querella que recibió por haber hecho lo mismo en el Parlamento autonómico.

