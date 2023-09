Vidal reconoce que "un autónomo" le habló en dos ocasiones sobre la promoción de Metrovacesa en Nou Llevant

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha declarado este martes que "un autónomo" le hizo mención, en dos ocasiones, a la promoción de Metrovacesa en Nou Llevant cuando ejercía la abogacía antes de acceder al cargo.

Esta ha sido una de las explicaciones que ha dado la responsable de Vivienda al ser preguntada por el diputado del PSIB Damià Borràs, por el contenido de la reunión que mantuvo con una persona en representación del fondo buitre AEW.

Vidal ha justificado que, mientras mantenía una conversación con "un autónomo sobre otras cuestiones", que "no tenían nada que ver con la futura designación como consellera, le mencionó el tema". Más tarde, ha reconocido que se reunió con él para revisar un acta de Felanitx, cuando "le volvió a hablar de Metrovacesa" pero "no sabía en representación de quién venía" y no le preguntó porque "no era su asunto", así que "nunca ha sabido si representaba a esta entidad [en referencia al fondo buitre]".

De este modo, la consellera ha afirmado que le remitió a enviar una petición oficial de reunión con la Conselleria de Vivienda del Govern del Pacte en funciones, por aquel entonces.

Borràs ha reprochado a la consellera que primero reconozca haber hablado sobre esta promoción, algo que ha negado antes de su turno de réplica, para después negarlo, por lo que ha pedido que aclare por qué los pisos que iban a ser destinados al uso social se dedicarán son propiedad de un fondo buitre.

La titular de Vivienda ha asegurado que este correo de petición de la cita oficial "nunca recibió respuesta" cuando accedió a la Conselleria porque "no formaba parte del expediente" y la decisión que se tenía que tomar era si el expediente de tanteo y retracto por parte del Govern era o no correcto. Algo que ha alegado que, conforme a los informes de los técnicos del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), se decidió revocar la operación de tanteo y retracto.

RETIRADA DEL USO DE LA PALABRA

Al ser preguntada también sobre esta cuestión, la semana pasada la consellera llegó a amenazar con querellarse contra quien le relacionara con el fondo AEW, por lo que este martes el diputado del PSIB Àlex Pitaluga se ha referido al incidente y le ha preguntado por el papel de la oposición.

Vidal ha respondido que una oposición "responsable" y "estudiosa" y ha puesto los ejemplos de los representantes de Més per Menorca y Unidas Podemos. Pitaluga ha agradecido que "baje el tono" pero le ha pedido "emplear más argumentos".

A esto, Vidal ha mencionado un artículo del Ministerio Fiscal sobre el alcance la inmunidad parlamentaria, en el que se apunta que "la legislación no ampara el uso fraudulento del ordenamiento jurídico", entre otras cuestiones.

Esto ha despertado las protestas de los grupos de la oposición y del portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, quien ha pedido la palabra por alusiones y le ha pedido al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, que le recuerde a Vidal la declaración leída al principio del pleno en para salvaguardar "el decoro" de la Cámara autonómica. Le Senne no lo ha entendido así y ha terminado retirando el uso de la palabra al portavoz.

Por último, Vidal ha sido cuestionada por diversos diputados por la publicación de su declaración patrimonial, algo que ha eludido responder en el Parlament.