Víctor Terradellas rechaza haber financiado a Puigdemont en Waterloo (Bélgica)

Admite que se reunió con un exdiputado ruso en Moscu

El presidente de la Fundació Catmón y exsecretario de Relaciones Internacionales de CDC, Víctor Terradellas, ha descartado este martes haber financiado al expresidente Carles Puigdemont con dinero público: "Pongo la mano en el fuego que no hemos dado ni un euro para que el presidente Puigdemont pueda vivir en Bruselas o Waterloo ni tampoco por el 1-O".

En una entrevista de Rac 1 recogida por Europa Press, Terradellas, investigado por el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona por un presunto desvío de subvenciones y si éstas pudieron ir a parar al proceso soberanista, ha asegurado que desde la Fundació Catmón tampoco financiaron el 1-O ni el mantenimiento del expresidente tras la DUI.

Al preguntársele por su relación con Puigdemont, ha explicado que le considera un buen amigo "y un gran patriota", cree que ha hecho cosas bien y cosas mal y que hace meses que no le ve aunque se han comunicado por chat.

Respecto a las subvenciones recibidas por su fundación, ha afirmado que son "legales", y ha defendido que todos los proyectos internacionales de su fundación se realizaron y que todo ello está justificado.

Ha considerado que su fundación ha cobrado "bien poco" por el trabajo realizado, y lo ha cifrado en unos 1,5 millones de euros en 15 años, principalmente para editar una revista que considera de alta calidad.

"Nosotros estamos muy tranquilos, hemos hecho el trabajo por el que recibíamos las subvenciones", ha defendido en la entrevista.

EXDIPUTADO RUSO

Ha confirmado que se reunió con el exdiputado ruso Serguei Markov en Moscú antes del 1-O --"Seguramente es verdad"-- y ha negado relaciones con nadie en China, pese a conversaciones intervenidas en este sentido.

"He de decir que yo nunca he recibido ninguna indicación del Govern. Nunca, ni una. Siempre he hecho las cosas porque creía que las tenía que hacer", ha remarcado.

Terradellas ha rechazado que Puigdemont le encargara buscar apoyos internacionales para la independencia de Cataluña.

Sobre la lista ideológica de mandos de Mossos intervenida en su vivienda, Terradellas ha dicho que era una lista hecha para su uso personal.