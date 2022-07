Víctimas piden prohibir una marcha en favor de presos de ETA en San Sebastián

La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) ha solicitado a la Audiencia Nacional que prohíba la marcha organizada por la red de apoyo a los presos de ETA Sare el próximo 20 de agosto durante las fiestas de la Semana Grande donostiarra.

"Etxera bidea gertu (Cerca del camino a casa)" es el lema de la tradicional manifestación convocada por Sare para reivindicar por los derechos de los reclusos de la organización terrorista que, según APAVT, lo que realmente busca es reivindicar su excarcelación.

Esta asociación considera que actos como este "humillan a las víctimas", en particular a las directas de los presos "cuya excarcelación se pretende" y, además de la prohibición, ha solicitado que se pida a la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza informes sobre los convocantes formales "por si realmente, detrás de los mismos, se encontrase alguna organización ilegalizada".

Porque, según explican en un comunicado, "las reivindicaciones que realiza Sare coinciden en lo esencial con las que hasta hace poco realizaban Herrira y anteriormente Aslatasuna. Consecuentemente, detrás de SARE pudiera estar una organización ilegalizada que utiliza una plataforma legal para poder seguir desarrollando sus ilícitas actividades".

En la mayoría de los casos, este tipo de peticiones no han tenido mucho éxito, dado que los jueces de la Audiencia Nacional, con el apoyo de la Fiscalía, no han visto motivos suficientes para prohibir concentraciones al no poder determinar -antes de que éstas se produzcan- si podría darse un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Por ejemplo, el pasado 30 de diciembre el juez José Luis Calama rechazó prohibir varios actos convocados por Sare como el que las víctimas consideraban un homenaje a etarras como Henri Parot, al no haber "constancia alguna que permita afirmar (...) que se haya producido o que se vaya a producir delito alguno".