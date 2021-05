Víctimas piden el fin de los "ongi etorri" (bienvenidas) a los presos de ETA

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha pedido este viernes en el Parlamento de Navarra el "aislamiento político" de EH Bildu y solicitado una vez reformas legales para que no se permitan los "ongi etorri" (bienvenidas) a los presos de ETA al salir de prisión.

Durante una sesión de trabajo con la comisión de Relaciones Ciudadanas, la presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha afirmado que quienes defendieron que el uso de la violencia estuvo justificado "no pueden ser tratados como un agente político más".

Y ha advertido que, aunque EH Bildu sea una formación política legal, la AVT está trabajando para intentar impedirlo, igual que quiere evitar "el escarnio" que suponen para las víctimas los recibimientos y homenajes a los terroristas cuando salen de la cárcel.

EH Bildu "no es un partido progresista ni con agenda social" y "aún sigue defendiendo que algunos asesinatos, como el de mi padre, estuvieron justificados", ha dicho Araluce, y en esta línea ha afirmado que "no se puede estar con las víctimas y a la vez pactar con quienes defienden la amenaza, el asesinato o la extorsión para hacer política".

Araluce ha agregado en relación con los presos de ETA que la AVT cree en la reinserción "sincera", basada "en la colaboración con la justicia", no en la "interesada que solo busca beneficios y acortar la prisión", de ahí su desacuerdo con la política penitenciaria del Gobierno central que "puede terminar siendo una puerta abierta a la impunidad".

Ha sostenido ademas que la AVT ha comprobado que los "ongi etorri" suponen en las víctimas "un impacto psicológico tremendo y destructivo", generando "sufrimiento" y "sentimientos de dolor, de tristeza, de no entender nada", y de ahí su demanda de que se revise la normativa para evitarlos.

"Los ongi etorrii son actos de reconocimiento y homenaje para quienes no tienen otro mérito que el asesinato y al extorsión", y la "permisividad" hacia ellos "es una anomalía democrática y social", ha apuntado Araluce, quien se ha preguntado si hay algún lugar donde se hagan estos actos con violadores o asesinos en serie.

"No hay causa que justifique que matar estuvo bien. No ha habido violencias de distinto signo. Ha habido terroristas que han matado y víctimas que han puesto los muertos", ha aseverado, y añadido que "no se puede mirar al futuro sin reconocer el pasado" y que la juventud tiene que poner cara "a los responsables por acción y por omisión", a los que apretaban el gatillo y a los que aplaudían y defendían "y aún lo siguen haciendo"

Acompañada por Miguel Folguera, vocal de la AVT,y Carmen Ladrón de Guevara, responsable del departamento jurídico, han explicado a la comisión que la AVT es la asociación de víctimas del terrorismo mas antigua, con 40 años de vida, y la más numerosa, con 4.769 socios.

Según han señalado trabajan con víctimas de distintos terrorismos aunque ninguno con el alcance de ETA, una actividad terroristas de la quedan aun 300 crímenes por resolver y que la AVT pretende poder llevar a los tribunales.