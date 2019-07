Víctimas de ETA y de la violencia estatal dialogan para mitigar su dolor

DIÁLOGO VÍCTIMAS (Crónica)

"Estos encuentros fáciles no son. A mí me dejan agotada", resopla Rosa Lluch, hija del exministro asesinado por ETA Ernest Lluch, a dos sillas de distancia de Axun Lasa, hermana de Joxean Lasa, torturado y luego enterrado en cal viva por los GAL, que a su turno apunta: "A mí me ha llegado muy dentro del alma. Me da fuerzas para seguir porque es el único camino".,El Colegio de Periodistas de Barcelona ha acogido este martes un encuentro entre víctima