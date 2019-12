Víctimas del terrorismo piden que no se normalicen actos públicos de etarras

Víctimas del terrorismo han pedido este miércoles que no se normalicen los actos públicos de etarras, una semana después de que la Universidad del País Vasco acogiera una charla del expreso José Ramón López de Abetxuko, al entender que suponen una humillación para quienes han sufrido la violencia y no contribuyen a la convivencia.

La Fundación Víctimas del Terrorismo ha celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid una mesa redonda del programa "Educar para la convivencia", en la que han intervenido la directora gerente de la entidad, Ana Torrente; el padre del "héroe del monopatín", asesinado en Londres en una atentado yihadista, Joaquín Echeverría; y el periodista Quico Tomás y Valiente, hijo del que fuera presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA en 1996.

Torrente ha recordado que el Código Penal castiga la humillación a las víctimas del terrorismo, con lo cual no entiende por qué se permiten ese tipo de actos.

En su opinión, constituyen "una alta vergüenza, humillación y ofensa a las víctimas del terrorismo e incluso para la sociedad en su conjunto que ha sufrido las consecuencias de la actividad terrorista".

Por ello ha solicitado "el amparo de todos los poderes públicos y de la Administración de Justicia para que este tipo de actos tan denigrantes no se lleven a cabo ni se normalicen".

Joaquín Echeverría, padre de Ignacio Echeverría, el español asesinado en el atentado yihadista cometido en 2017 en Londres, conocido como "el héroe del monopatín", ha dicho que cree que "ETA no está derrotada", pues "está logrando su objetivo" y ya "tiene un montón de fuerza política".

"Comprendo que es muy fácil desde aquí decir esto y que no lo pueden decir de igual manera quienes conviven en los ambientes en los que el caldo de cultivo de ETA está vivo y en los que cuando uno va a comprar el pan si se descuida tiene que disculparse por no haber estado el día anterior en el homenaje a no se qué terrorista", ha añadido.

Echeverría ha considerado que "en esta sociedad que cuida tanto a las víctimas del terrorismo queda mucho camino por recorrer, pues hemos visto -ha opinado- cómo se legalizan partidos que siguen justificando el terrorismo de ETA, que lo siguen defendiendo y que hasta constituyen grupo parlamentario apoyados por otros que han sufrido en sus carnes las muertes de sus héroes".

"Porque hay que decir que los políticos que han sido asesinados por ETA sabían que lo podían ser y sin embargo se mantuvieron en su postura", ha apostillado.

Al respecto, Quico Tomás y Valiente ha comentado que "ETA, como banda terrorista, ha fracasado y está derrotada, pero queda mucho trabajo por hacer, pues en el País Vasco ha habido mucho heroísmo, pero también mucha ambigüedad política que a lo mejor todavía sigue dando réditos y habría que seguir limpiando indignidades".

Además ha recordado que "quedan muchos crímenes por esclarecer y esa es una de las razones por las que hay que calcular a quién sí y a quién no se debe dar beneficios penitenciarios".

A juicio de Quico Tomás y Valiente, "una banda terrorista como ETA no habría pervivido en el País Vasco sin muchísima indignidad, cobardía e interés como hubo; y todo aquel entramado sigue existiendo y no podemos tolerar que nos cuenten una mentira sobre el pasado".

En este sentido ha lamentado que recientemente se les haya dado voz en la Universidad del País Vasco en Vitoria, en una charla organizada por Sare, a los expresos de ETA Ramón López de Abetxuko y Txema Matanzas, lo que ha calificado de "indignante".

"Txema Matanzas ha amenazado, ha pertenecido a ETA y no es un portavoz de derechos fundamentales. Y si en la Universidad del País Vasco pretenden que lo sea, están diciendo que en el fondo no pasa nada. Y esa no es una reconciliación ni una convivencia digna", ha concluido.