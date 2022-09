Víctimas del franquismo piden comparecer en el Senado con la ley de memoria

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha solicitado la comparecencia de víctimas del franquismo en la Comisión Constitucional del Senado para participar en la redacción final del proyecto de ley de memoria democrática antes de su aprobación definitiva en la Cámara Alta.

En el escrito registrado en el Senado, la asociación memorialista señala que la redacción actual de este proyecto de ley "no garantiza la investigación y difusión de la verdad, no crea herramientas para juzgar los crímenes y no tiene previsto indemnizar a las víctimas", según informa en una nota de prensa.

Por ello, solicita la comparecencia en la Comisión Constitucional del Senado de víctimas del franquismo, como por ejemplo hijos o nietos de desaparecidos, para que puedan informar directamente de su realidad y "plantear qué le exigen a las instituciones", con el objetivo de "mejorar" la redacción final del texto.

"Las víctimas del franquismo no han sido debidamente escuchadas por las instituciones democráticas y ése es un efecto más de la impunidad de los crímenes del franquismo", afirma el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva .

La Comisión Constitucional del Senado es la encargada de estudiar el proyecto de ley de memoria democrática antes de su aprobación definitiva en el pleno de la Cámara Alta, prevista para el mes de octubre.

Los grupos parlamentarios del Senado han registrado cuatro vetos (enmiendas a la totalidad) y 521 enmiendas parciales a este proyecto de ley del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, la mayoría de ellas (292) del grupo de Izquierda Confederal, que agrupa a Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación socialista Gomera.

Por su parte, las enmiendas a la totalidad corresponden al grupo parlamentario del PP, al grupo parlamentario Democrático en el que está integrado Ciudadanos y otras dos al grupo parlamentario Mixto en el que figura entre otros partidos Vox.

El proyecto de ley de memoria democrática, que nace sin un consenso social ni político amplio, fue aprobado en primera instancia el pasado 14 de julio en el pleno del Congreso de los Diputados, después de que el Gobierno lograra reunir los apoyos suficientes tras llegar a acuerdos con grupos como EH Bildu.

El compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista y el estudio de posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 son algunas de las claves de la nueva ley, pendiente ahora de su aprobación definitiva en el Senado, donde el texto podría sufrir modificaciones con las enmiendas presentadas.