Víctimas del aceite de colza se encierran en el Museo del Prado y amenazan con ejecutar su "descanso eterno"

Un grupo de víctimas del aceite de colza se han encerrado en el madrileño Museo Del Prado y amenazan "con retransmitir en directo su descanso eterno" si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez no atiende sus demandas.

Los personas encerradas en la sala donde se encuentran Las Meninas de Velázquez han anunciado que "pasadas 6 horas empezarán a ingerir pastillas", según ha señalado la agencia Reuters como reflejan algunso medios.

Por su parte la asociación Plataforma Síndrome Tóxico-Seguimos Viviendo, recoge un comunicado colgado en su cuenta de Twitter en el que se explica que la protesta responde a "un acto de dolor y una llamada de socorro al mundo".

En él explican que se encuentran en ayunas y que comenzarán a ingerir pastillas pasadas las seis horas de su presencia en la sala.

INTOXICACIÓN ACEITE DE COLZA

La intoxicación masiva provocada por aceite de colza tóxico en 1981 marcó un antes y un después en la historia de la seguridad alimentaria en España, al poner de relieve su importancia, e introdujo cambios en los hábitos de compra del consumidor que han permanecido en el tiempo.

Expertos consultados por Efeagro coinciden en incluir la colza y la llamada "enfermedad de las vacas locas" (ya en el siglo XXI) como las dos grandes crisis en materia de seguridad alimentaria que marcaron un hito en este ámbito, a las que se suman los controles y requisitos introducidos por la Unión Europea (UE) en la legislación comunitaria.

Los especialistas hacen hincapié en que hace 40 años la distribución moderna no era lo que es ahora -el sector cuenta con cerca de 25.000 supermercados repartidos por todo el país- y comprar comida por la calle en puestos "no autorizados, ni controlados ni vigilados" no era algo infrecuente.