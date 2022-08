Víctimas del 17A piden que no se repitan "actitudes vergonzosas" en homenajes

La Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo (UAVAT), que se creó para atender a las víctimas del 17A, ha denunciado este jueves las "actitudes vergonzosas" durante el boicot al homenaje institucional de ayer en Barcelona y ha asegurado que situaciones así "no pueden volver a suceder".

Varias decenas de independentistas concentrados en Las Ramblas abuchearon ayer a representantes políticos y gritaron consignas como "queremos la verdad", "vergüenza" y "vosotros, fascistas, sois los terroristas", antes, durante y después del acto institucional por el quinto aniversario del 17A, hasta el punto de que uno de los concentrados rompió el minuto de silencio gritando: "España es un estado asesino, queremos la verdad, hipócritas".

El asesor de la UAVAT, Robert Manrique, ya denunció ayer que el acto institucional "no era el lugar" ni "el momento" para este tipo de protestas, ya que no se deben utilizar este tipo de homenajes para "hacer política".

En un comunicado, la UAVAT lamenta hoy las "actitudes vergonzosas" que se vieron ayer, cuando algunos de los concentrados en la protesta se encararon con las víctimas que participaron en el acto, y apunta que este tipo de situaciones "no pueden volver a suceder".

"Esto no va de ideologías ni de escenarios de reivindicaciones. Va de personas. Va de respeto. No puede volver a suceder. No lo merecen (las víctimas)", asegura la asociación.

"Hemos visto a afectados y a afectadas llorar y reaccionar con miedo ante los gritos y silbidos de las personas que han venido a boicotear ese momento", ha lamentado la UAVAT en su nota, en la que recuerda que algunas de las víctimas sufren trastornos psicológicos postraumáticos, por lo que ese acto tendría que estar dedicado a "mostrar ternura, recuerdo y solidaridad entre las víctimas".

"¿Sabéis qué es esto? Es el uso político y mediático chapucero que algunos hacen del dolor de las víctimas del terrorismo por un interés propio y egoísta que revictimiza y desprecia el dolor de las víctimas", agrega el comunicado.

La UAVAT ha recordado que en 2018 inició su colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, que organiza el homenaje institucional a las víctimas del 17A, y que luego lo han continuado con el apoyo de la Generalitat y la Diputación de Barcelona, poniendo como condición que las víctimas tuviesen un trato "privilegiado, preeminente y prioritario" frente a los políticos y que en los actos conjuntos no haya parlamentos con mensajes partidistas "de ninguna ideología".

"Estas dos condiciones siempre se han cumplido escrupulosamente", remarca la nota, que subraya que nadie es responsable de la aparición de personas "con un interesado deseo de notoriedad" que, aprovechando el esfuerzo de la organización y la asistencia a un acto consensuado con las víctimas, "lancen sus mensajes ideológicos (del tipo que sea)", durante el homenaje.

La UAVAT se compromete asimismo a continuar colaborado "con todos aquellos actos que tengan como objetivo la sensibilización con las víctimas del terrorismo, huyendo de cuestiones partidistas".