La víctima era "un saco de patatas podrido" para los acusados, según fiscal

El fiscal Félix Martín ha asegurado este lunes que el guardia urbano Pedro Rodríguez era para sus presuntos asesinos, su novia Rosa Peral y el amante de ella Albert López, también policías de Barcelona, un "saco de patatas podridas que hay que tirar a la basura".

Con esta contundencia se ha expresado el representante del Ministerio Público en su alegato final ante el jurado popular de la Audiencia de Barcelona en una sesión extraordinaria, celebrada a puerta cerrada debido a las restricciones por el coronavirus y sin la presencia siquiera de los familiares de las partes.

"El señor Pedro era un saco de patatas podrido que hay que tirar a la basura, (...) del que había que deshacerse como sea", ha aseverado, para agregar que el "tono despectivo y despreciativo" con el que la procesada se refería a la víctima en sus conversaciones telefónicas privadas es "más doloroso casi que la infidelidad".

El fiscal ha rebatido la coartada de ambos al sostener que son "absolutamente imposibles, inverosímiles y falsas" y recordar que, de ser cierta la de Albert, Rosa habría cometido "el crimen más rápido de la historia de la humanidad" en menos de quince minutos.

La versión de la procesada, en cambio, la ha tachado de "peliculera a más no poder" porque "dice que llega Albert como una tortuga ninja, la avisa por mensajes, no existe una discusión con Pedro porque debía de ser mudo y ella no escucha nada, ni voces, ni golpes, ni nada. Solo ve unas manchitas de sangre porque Albert iba con un hacha".

"Recuerden que maldad e inteligencia no son lo mismo", ha alertado Martín, tras cuestionar "las reglas del mundo de Rosa", en el cual "los embarazos, los test y la menstruación vienen y van como olas de la playa, alejarse de Albert es decirle 'solo tú me tendrás' y su gran preocupación son sus hijas, pero no le importa que un asesino malísimo cene con ellas".

El fiscal cree que en esta "tragedia shakespeariana" Rosa quería "perjudicar" a su exmarido -al que trató de incriminar- "al coste que fuera" y "recuperar" a su amante, mientras que este actuó "con masculinidad primitiva y machista" y "un amor malentendido", porque tenía el "ego herido" y "odiaba" a Pedro.

"Aunque nos parezca patético y muy triste, eso es lo que pasó: Albert quería recuperar como fuera a Rosa para que no se le volviera a escapar y demostrar que era el macho selva, eliminando a Pedro y triunfando en su amor", ha subrayado.

Por otro lado, el fiscal ha remarcado que la decisión de matar a Pedro estaba "tomada" desde el momento en que el acusado compró una tarjeta de móvil de prepago, que activó solo la noche del crimen, el cual planificaron para que la víctima no pudiera reaccionar.

"Si un tío de 100 kilos se hubiera podido defender habría alguna señal evidente. ¿Pudo hacerlo? Rotundamente, no. Por eso esto no es un homicidio, es un asesinato", ha recalcado al jurado, a quien ha pedido que "triunfe la verdad y se convierta en espejo" para que los acusados "vean su reflejo, que no es más que el de dos asesinos". EFE

1011565

ag/pll/fg