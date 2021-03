El vicepresidente catalán y el conseller de Interior comparecen mañana en el Parlament para abordar los disturbios

Se votará el decreto para aplazar a junio la autoliquidación de las máquinas recreativas

El vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, y el conseller de Interior, Miquel Sàmper, comparecerán este miércoles en la Diputación Permanente del Parlament sobre los disturbios que se han producido en Cataluña los últimos días por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, una cuestión que se ha colado en las negociaciones para la formación de gobierno.

Según un comunicado de este martes de la Cámara catalana, Aragonès comparecerá a partir de las 10.00 horas y lo hará a petición propia para informar sobre la "garantía del derecho a la libertad de expresión y de manifestación y el mantenimiento de la seguridad ciudadana".

Hará una primera intervención sin límite de tiempo y a continuación los grupos y subgrupos tomarán palabra en un turno de intervención de 10 minutos cada uno, y tras la respuesta de Aragonès, los grupos tendrán otro turno de cinco minutos.

Previamente, la Diputación Permanente votará la solicitud del PSC-Units que pide la comparecencia de Aragonès para que informe sobre la "violencia que sufren diferentes ciudades y la actuación de los Mossos", que si se aprueba se substanciará junto con la solicitada por el propio vicepresidente.

Sàmper comparecerá a petición propia por la tarde a partir de las 15 horas para informar sobre los "eventos que han tenido lugar a raíz de las movilizaciones por el encarcelamiento de Pablo Hasél", una comparecencia que deberá ser aprobada previamente por la Diputación Permanente.

Las comparecencias de Aragonès y Sàmper sobre los disturbios son especialmente relevantes en este momento, ya que se ha convertido en un tema central en las negociaciones sobre la formación de gobierno, especialmente en las conversaciones entre ERC y la CUP, lo que ha generado críticas del PSC, Cs y el PP.

De hecho, estos dos partidos se han comprometido a estudiar propuestas concretas para reformar el modelo policial y de orden público, como una moratoria sobre el uso de los proyectiles de foam por parte de los Mossos d'Esquadra, que la Brigada Mòvil (Brimo) no participe en desahucios y que la Generalitat no actúe como acusación particular en causas contra activistas.

JOSEP BARGALLÓ

También comparecerá por la tarde el conseller de Educación, Josep Bargalló, para informar sobre las "condiciones en las que se ha iniciado el segundo trimestre escolar por lo que respecta a la seguridad, la reducción de las desigualdades y el seguimiento de las inversiones".

Por la mañana, tras su comparecencia, Aragonès presentará el Decreto ley 10/2021 de medidas urgentes de carácter tributario y financiero que prevé aplazar de marzo a junio el plazo de la autoliquidación del tributo que grava a las máquinas recreativas y de azar correspondiente al primer trimestre del año.

Este decreto introduce también el módulo de velador en los pagos de los conciertos educativos que se abonan a los centros concertados, que hasta ahora se gestionaban a través de una convocatoria pública de subvenciones.