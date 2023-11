El vicepresidente de Canarias espera que el apoyo de CC a la investidura de Sánchez atraiga recursos al archipiélago

El presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Ejecutivo regional, Manuel Domínguez, espera que el apoyo que su socio de gobierno, Coalición Canaria (CC), ha acordado con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez atraiga recursos al archipiélago.

"Respecto a ese sí que manifiesta CC a la investidura de Pedro Sánchez espero que venga sujeta a una firma de esa agenda canaria, una agenda canaria que pretende atraer recursos hacia Canarias. Espero que el bolígrafo utilizado por Pedro Sánchez no sea eso que se vayan borrando con el tiempo y que la firma quede en papel mojado y que, por lo tanto, cumpla con esta tierra", apuntilló Domínguez en declaraciones a los periodistas.

El vicepresidente de Canarias ha señalado que Sánchez "ha venido engañando durante mucho tiempo", si bien matizó que será CC "quien tenga que explicar ese sí".

Además admitió que ha hablado con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre este asunto, afirmando que era conocedor de la "intención que tenía Coalición Canaria", así como que hasta el "último momento no han tomado la decisión, a la espera de ver si había un compromiso serio por el PSOE a nivel nacional".

Esto, dijo, demuestra "la confianza, la complicidad y, sobre todo, el respeto" que se están brindando tanto Clavijo como él a los ciudadanos canarios, por lo que quiso dejar claro que el pacto entre CC y PP "en estos momentos no sufre ningún tipo de perjuicio, haga lo que haga CC", lanzando así un mensaje "serio y responsable" a los ciudadanos.

CONCENTRACIÓN PACÍFICA

Por otro lado, al ser cuestionado por la concentración prevista para este domingo en la plaza de España de Las Palmas de Gran Canaria, a partir de las 12.00 horas, en contra de la amnistía, Domínguez invitó a los ciudadanos a asistir y hacerlo de manera pacífica para expresar la "rabia contenida" con lo que está sucediendo.

Todo ello después de que este viernes PSOE y Junts alcanzaran un acuerdo de investidura para Pedro Sánchez como presidente de España, apuntando que fue "uno de los peores momentos" vivido en la historia reciente del país, afirmando tener la "sensación de que el sur queda aún más lejos, es decir, Canarias está aún más lejos del territorio nacional, y el norte, algunas comunidades como Cataluña y el País Vasco, se verán beneficiados del sí de Pedro Sánchez y la cesión continuada que ha permitido en estas últimas semanas".

Finalmente, espera que en las concentraciones que se produzcan en Canarias "no haya ni una sola persona que tenga la intención de provocar altercados" porque aseguró que "no es lo que persigue el Partido Popular", que lo que quiere "es defender la cohesión de este país, defender particularmente desde Canarias a las islas y que no" sigan siendo ciudadanos "de segunda".