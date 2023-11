Vicepresidente C-LM cree que Rufián dijo "una verdad evidente": "Si Page mandara, el PSOE no negociaría con ERC y Junts"

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha afirmado que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, dijo este miércoles "una verdad muy evidente" durante el debate de investidura de Pedro Sánchez, puesto que si el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, mandara en el PSOE no se estaría negociando ni con ERC ni con Junts per Catalunya.

"Evidentemente, si Page mandara en el Gobierno de España, el señor Rufián no tendría la influencia que tiene", ha afirmado a preguntas de los medios Caballero, momentos antes de inaugurar las jornadas 'La Justicia ante el reto climático. Exigencias de la Unión Europea'.

No obstante, ha apuntado que "lo importante" es la declaración que hizo el candidato a la Presidencia del Gobierno al "reconocer y poner en valor" que el PSOE es un partido plural donde todas las voces tienen cabida.

"Las decisiones las toman los militantes, pero se escucha a todo aquel que tiene algo que decir y donde se respeta a quienes, como el presidente Page, tienen una posición distinta y contraria a lo que significa la amnistía", ha destacado.

LOS VOTOS DEL PSOE DE C-LM

Sobre la abstención de los diputados del PSOE regional a la investidura de Pedro Sánchez que solicitan desde el PP de Castilla-La Mancha, Caballero ha lamentado que los 'populares' castellanomanchegos hayan puesto "el dedo acusador" a los diputados socialistas de la región, "instando a la corrupción y al transfugismo". "Eso es muy grave, no todo es admisible en política y no se puede estar acosando permanentemente a estos diputados que tienen el derecho de ejercer libremente su voto".

No obstante, ha puesto en valor que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a lo largo de sus intervenciones, no siguiera "en ningún momento" la estrategia del presidente regional del PP, Paco Núñez, de pedir que "se corrompan" los diputados socialistas y que haya transfugismo. "Me alegra que Feijóo ayer desautorizara a Núñez en esa estrategia".

"Asumimos que lo que hoy está ocurriendo en el Congreso de los Diputados forma parte de la normalidad institucional y que es la aplicación estricta y exacta de lo que dice la Constitución respecto de la elección del presidente del Gobierno", ha manifestado Caballero.

Sobre las palabras de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hacia Pedro Sánchez, el vicepresidente castellanomanchego ha afirmado que le parece "de muy mal gusto" y "un mal ejemplo" en el objetivo de pedagogía social que tienen que tener todos los que nos dedican "a la cosa pública".

"No podemos trasladar crispación ni insultos a un representante del gobierno y menos aún hacerlo desde un ámbito como es el Congreso de los Diputados", ha concluido.