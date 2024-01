Vicepresidenta de Xunta comparece mañana en Parlamento gallego sobre crisis de los pellets

(Actualiza la EX4133 con más declaraciones)

La vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ánxeles Vázquez, comparecerá mañana viernes en el Parlamento gallego sobre la crisis de los pellets que están llegado a las costas del noroeste, principalmente las gallegas.

Así lo ha decidido el PPdeG con su mayoría absoluta en la Diputación Permanente del Parlamento gallego, una petición que también han apoyado BNG y PSdeG.

Este órgano de la Cámara autonómica ha rechazado una petición similar del BNG -apoyada por el PSdeG- para que compareciese el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre este tema; y otra propuesta más de estos dos grupos para que el jefe del Ejecutivo autonómico explicase la situación sanitaria en la comunidad.

En dos agrios debates, los responsables del PPdeG, el BNG y el PSdeG se han intercambiado reproches y acusaciones y se han repartido culpas y responsabilidades de la gestión de la llegada a las costas de estos compuestos plásticos que se cayeron del buque Toconao el pasado 8 de diciembre frente a la costa de Viana do Castelo, en el norte de Portugal.

El BNG pretendía que fuese Alfonso Rueda quien diese explicaciones en la Cámara autonómica de la "inacción" y la "incompetencia" del Gobierno gallego durante esta crisis, una petición que secundó el PSdeG, que chocó con el PPdeG tanto sobre la cronología como sobre la gestión de la administración central y la autonómica.

Según la nacionalista Rosana Pérez, el presidente gallego se oculta tras la conselleira para no dar explicaciones de su estrategia de "incompetencia y ocultación" en esta crisis, una inacción de la que también ha culpado al Gobierno central por no haber actuado en el mar desde la caída del contenedor.

"Ni la Xunta ni el Gobierno son responsables de una marea plástica, pero la Xunta es absolutamente responsable de la gestión de la catástrofe y el Gobierno de no haber actuado en el mar, que es su competencia, teniendo conocimiento de los hechos", ha censurado Pérez.

Para Luis Álvarez (PSdeG), la Xunta dejó solos a los municipios desde el primer momento y no actuó de forma diligente una vez que conoció el problema.

Además, vinculó la fecha de la convocatoria electoral con una estrategia de ocultación del problema por parte del Gobierno gallego.

"Nosotros no responsabilizamos a la Xunta de la caída del contenedor con los pellets, pero sí de la inacción, la incompetencia, el comportamiento negligente y de un retraso deliberado que permitiría que en este momento no estuviésemos en esta situación", ha asegurado el diputado socialista.

En cambio, para el portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, el BNG está intentando hacer pasar la llegada de los pellets a las costas, que suponen "un problema", como "una catástrofe medioambiental que no es tal" mediante "un ejercicio masivo de manipulación".

"En Galicia lo que estamos sufriendo es una marea de toxicidad desinformativa sin precedentes", le ha espetado Pazos a los diputados del BNG y del PSdeG, a quienes ha censurado su "vorágine electoralista y manipuladora" y les ha conminado a pensar "un segundo" en el coste de sus declaraciones para los sectores del mar y del turismo.

Pazos ha justificado que sea la vicepresidenta quien comparezca en el Parlamento y no el presidente gallego, ya que la también titular de Medio Ambiente "coordina" las actuaciones y tiene "toda la información".

El diputado del PPdeG ha criticado además la falta de colaboración del Gobierno, del que ha dicho que está centrado "en poner excusas y no medios", una actitud que ha vinculado con "la necesidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez de "atender a los independentistas de los que necesita sus votos en lugar de a los intereses de los gallegos y de sus costas".

Según Rosana Pérez, "el sector del mar sabe quién es tóxico para ellos", en alusión al PPdeG y a la Xunta, y ha insistido en criticar la ausencia de Alfonso Rueda, que se esconderá detrás de "la portavoz oficial de la inacción de un gobierno ausente ante la crisis ambiental más grave de los últimos 15 años en Galicia" y de la "manipulación de la CRTVG".

"De toxicidad y vehemencia no anda usted falto", le ha reprochado además el portavoz socialista al del PPdeG, a quien le ha citado artículos de prensa "internacional" como el francés Le Monde sobre los intereses partidistas de la Xunta y de PP en esta crisis.

"La Xunta va de ocultación en ocultación con la colaboración inestimable de la CRTVG", le ha dicho Álvarez al diputado del PPdeG.

Pazos ha cuestionado la falta de avisos del Gobierno a la Xunta, ha ofrecido otro relato cronológico distinto al "confuso e interesado" del portavoz socialista y se ha preguntado cómo es posible que los medios del Ministerio no hayan actuado antes por la "excusa" de que Galicia no había activado el nivel 2 del plan anticontaminación (Camgal) cuando sí están colaborando en Canarias que no ha activado ese nivel. EFE

