La vicepresidenta comunitaria considera "clave" renovar el CGPJ y urge a estudiar cambios en el sistema de elección

La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Estado de Derecho, Vera Jourova, ha insistido este martes en que es "clave" que España se ocupe de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evitar que se perciba como "politizado", al tiempo que ha instado a estudiar como algo prioritario el sistema de nombramiento de sus vocales para que se ajuste a los estándares europeos.

"En el informe de 2021, la Comisión reiteró su preocupación sobre el hecho de que no se estuviera renovando el CGPJ. Es clave que España se ocupe de esta cuestión para que el estamento judicial no sea politizado, para que no tenga esa vulnerabilidad", ha dicho Jourova durante una comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Al mismo tiempo, ha reiterado que para Bruselas es "importante" que el nombramiento de las personas que componen el CGPJ "sea algo que se estudie prioritariamente".

A este respecto, ha recordado que "en el informe se habló de que tiene que haber un sistema de elección por parte de los homólogos, de acuerdo con los estándares del Consejo de Europa". Dichos estándares implican que al menos la mitad de los miembros del CGPJ sean designados por los propios jueces.

Jourova ha subrayado que "esta cuestión de los nombramientos debe solucionarse cuanto antes", apostillando que, precisamente, se encuentra en España para "debatir" este asunto y "ver cómo se elabora una solución".