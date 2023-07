Vicent Torrent critica a PP y Vox: "Tienen ganas de machacar la lengua, la cultura y la música en valenciano"

El músico Vicent Torrent ha cargado contra PP y Vox tras decisiones como la aprobada por el Ayuntamiento de Torrent (Valencia) de cambiar el nombre del Auditori de la ciudad para perder el apelativo 'Vicent Torrent' y volver a llevar, según el consistorio, la denominación original.

"Se nota que tienen ganas de machacar la lengua, la cultura y la música en valenciano que durante tantos años hemos podido dar a la gente", ha manifestado el músico fundador del grupo Al Tall tras compartir una reunión con el 'expresident' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig.

Torrent se ha mostrado encantado de que "el 'president'" se haya acercado a darle apoyo "por esta comedia que ha montado el Ayuntamiento de Torrent". "Yo el orgullo me lo guardo en el bolsillo, pero mucha gente se siente agraviada", ha advertido.

En la misma línea, Puig ha denunciado que quitar el nombre de Vicent Torrent al Auditori supone "un ataque a la cultura y al sentido del civismo", ya que ha recordado que este apelativo "se puso como testimonio de una trayectoria de décadas en favor del valenciano, sobre todo en momentos en los que estaba prohibido".

"Los demócratas no nos quedaremos callados, no nos callarán", ha reivindicado el 'expresident', quien ha subrayado que la responsabilidad de estas decisiones "no solo es de la extrema derecha, también es del PP". Además, ha lamentado que una sociedad sin identidad y sin cultura es una sociedad "desamortizada".