La vicealcaldesa de Zaragoza precisa que la segunda denuncia en las fiestas del Pilar ha sido por abuso sexual

Avanza que buscará el consenso para extender el protocolo municipal de actuación ante estos supuestos sexuales

La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, ha explicado que la segunda denuncia interpuesta en las Fiestas del Pilar, celebradas del 5 al 13 de octubre, ha sido por una presunto caso de abuso sexual y no de agresión sexual, y además se ha cometido sobre una menor de edad.

Sara Fernández ha contado que desde la Delegación del Gobierno en Aragón se comunicó al Gobierno de Zaragoza, PP-Ciudadanos, el pasado domingo por la tarde que había una denuncia por abuso sexual y no agresión sexual, que implica violencia o intimidación según tipifica el Código Penal. Además, al tratarse de una menor no se han ofrecido más datos.

En declaraciones a los medios de comunicación, Sara Fernández ha recordado que el protocolo del Ayuntamiento de Zaragoza se ha activado de "forma escrupulosa" ante casos de agresión sexual y "se ajusta escrupulosamente a la guía elaborada por el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) para las entidades locales ante casos de agresión sexual y está aprobado por la anterior corporación".

Sara Fernández ha defendido la correcta aplicación del protocolo del Ayuntamiento de Zaragoza tras presentar una joven una denuncia por agresión sexual que habría tenido lugar en Valdespartera, en la noche del viernes al sábado, que motivó que se parara durante cinco minutos la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar.

"ESCRUPULOSA"

"Rechazamos cualquier tipo de violencia machista tenga la tipificación que tenga, pero no se puede activar un protocolo cuando no está recogida esa forma y no ha habido problemas en ponerlo en marcha. Se ha parado la ofrenda por primera vez y se tiene que para absolutamente todo y regirnos por el protocolo y que todo el mundo vea y se difunda el rechazo del Ayuntamiento ante este tipo de agresiones", ha dicho Fernández.

Tras reiterar que esta segunda denuncia ha sido por abuso sexual y no por una agresión sexual, la vicealcaldesa ha abundado en que "se ha aplicado de forma escrupulosa el protocolo", para apostillar que "se ha seguido el protocolo exacto acordado en la Junta Local de Seguridad".

Sara Fernández ha aclarado que si la Delegación del Gobierno dice que la denuncia viene motivada por algo que no es agresión, "no se puede activar el protocolo porque, además, no se puede confundir".

CONSENSO

Por otro lado, la vicealcaldesa ha avanzado que "si es por consenso" el Gobierno municipal está dispuesto a "ampliar el protocolo de actuación ante casos de abuso sexual y siempre bajo las instrucciones del Instituto Aragonés de la Mujer".

Ha señalado que el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene competencia a la hora de tipificar los actos y lo decide la Delegación del Gobierno en Aragón "y en perfecta coordinación se han aplicado el protocolo vigente".

La vicealcaldesa ha informado de que se hablará con los grupos municipales para buscar el consenso, como hizo Zaragoza en Común con el protocolo vigente, al que se ha llegado por acuerdo.

"No es cuestión de gobiernos, sino de consenso y unanimidad y se planteará a los grupos ir más allá de las instrucciones y de la Guía de actuación que el IAM ha elaborado ante agresiones sexuales a las entidades locales, pero no podemos saltarnos el protocolo que nos hemos dado por unanimidad".

"Es un tema que no son cuestiones personales y nos sobrepasa a todos y tiene que haber un respuesta unánime de los 31 concejales", ha zanjado.

Con estas declaraciones, la vicealcaldesa ha respondido a la portavoz del grupo municipal del PSOE, Pilar Alegría, quien ha criticado que haya conocido por los medios de comunicación la segunda denuncia por "agresión sexual" en Valdespartera y que el alcalde, Jorge Azcón no informara a ningún grupo municipal para aclarar los hechos y expresar su repulsa. "Se tiene que ser más contundente y responsable e informar a los grupos de la oposición", ha opinado.