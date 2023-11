Veterinarios afirman que la primera oleada de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) ya ha pasado en Asturias

El responsable de Astur Prendes servicios veterinario, Javier Prendes, ha manifestado este miércoles que "está convencido de que la primera oleada de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) que está afectando a las ganaderías asturianas está pasando" y el número de animales afectados y focos ya está bajando en la última semana. Ha añadido que la única solución a la enfermedad es la creación de una vacuna.

"Estamos ante un virus. Es una enfermedad infecciosa, no contagiosa. Es un virus y no lo vamos a curar porque los virus no se curan, se previenen. La única solución a medio y largo plazo sería una vacuna", ha indicado Prendes.

Así ha destacado que ha estado en conversaciones con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha indicado que en Madrid hay un grupo experto, un organismo público que está en investigaciones avanzadas con una vacuna y ya empezaron los primeros ensayos con ratones.

"Tan sólo necesitamos que nos echen una mano económicamente y que fuercen el fabricar una vacuna. Es tan sencillo como inmunizar a la población de las vacas, ya está. Y durante este periodo pues hay que pasar el bache", ha indicado este veterinario.

Prendes ha explicado que los profesionales de Servicios Veterinarios fueron los primeros que encontramos el primer foco en Asturias. "Yo creo que en defensa del gremio de veterinarios siempre fuimos muy responsables y siempre estuvimos a la altura de las circunstancias es una enfermedad de declaración obligatoria y el primer caso que vimos lo comunicamos", ha dicho.

En este sentido, al ser preguntado sobre lo que ha fallado en el control de la enfermedad en el Principado, ha manifestado que "realmente cree que no ha fallado nada", sino que lo que ocurre es que estamos ante enfermedades que tienen que evolucionar.

"Mi opinión personal, el principal problema que veo es que hay un calentamiento global, se sabe que a nivel mundial la temperatura está aumentando, y yo creo que eso facilitó enormemente el que el mosquito que es el serotipo 8 en África haya cruzado la Península. Estamos hablando de un virus y de que las enfermedades llegan para quedarse, y lo que hay que hacer es sacar una vacuna para inmunizar a la cabaña ganadera", ha dicho.

PROTESTAS DE LOS GANADEROS

Prendes hacía estas declaraciones a los medios en una convocatoria de los sindicatos agrarios URA, UCA y USAGA en la que han denunciado la situación que atraviesa el sector ganaderos que "lleva meses sufriendo las consecuencias de esta enfermedad mientras desde la consejería del ramo no adoptan las medidas necesarias".

Por ello los sindicatos ganaderos denuncian que el protocolo del Principado "llega muy tarde" con muchas ganaderías ya afectadas. "La Consejería de Medio Rural tiene un grave problema a la hora de abordar los problemas del campo y es que hasta el momento siempre ha ido a rebufo de los mismos en función de la alarma que crean", ha indicado Borja Fernández, secretario de URA.

Añade que "están viendo al consejero y a la directora de ganadería totalmente desbordados e incapaces respecto al gravísimo problema que tiene ahora mismo el sector y para muestra es que hasta hace ocho días no había un protocolo oficial".

Las organizaciones reclaman que se cree cuanto antes la vacuna necesaria para atajar la enfermedad y exigen que la administración sufrague en la totalidad o en un porcentaje digno, no como la limosna de la ayuda a la sequía, el coste de los tratamientos a los animales afectados.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Piden además que el gobierno de Asturias copie de otras comunidades como Galicia o Cantabria que ya se están aplicando compensaciones por las bajas producidas por esta enfermedad.