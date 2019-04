Veteranos legionarios piden a Vox que no siga usando 'El novio de la muerte' en actos políticos

La Plataforma Patriótica Millán Astray, formada por veteranos legionarios, ha pedido este lunes a Vox que no siga usando en sus actos políticos la canción 'El novio de la muerte' y amenaza con acudir a la Junta Electoral Central si continúa recurriendo al himno de la Legión, que "no es patrimonio de ninguna fuerza política". En un comunicado, la plataforma manifiesta su "firme oposición" a que 'El novio de la muerte' siga usándose "indebidamente" durante la campaña electoral. Aunque no cita a ningún partido en concreto, Vox es la única formación que entona su letra durante todos sus actos electorales. "Esta Plataforma lleva observando con honda preocupación que desde la campaña electoral a las Elecciones Andaluzas se hace un uso sistemático de dicho Himno que, como todo lo relativo a La Legión, no es patrimonio de ninguna fuerza política, sino que pertenece a España y al conjunto de la Sociedad Española", sostiene.

La agrupación de antiguos legionarios asegura que ha intentado trasladar este mensaje en numerosas ocasiones pero, ante "lo infructuoso" de sus acercamientos, avisa de que acudirán a la Junta Electoral si 'El novio de la muerte' es usado "una sola vez más" en campaña.

Esta petición va en el mismo sentido que la petición de la junta de gobierno de la Congregación de Mena, que procesiona con legionarios el Cristo de la Buena Muerte en Málaga, que pidió por carta a los líderes de PP, Pablo Casado; Ciudadanos, Albert Rivera; y Vox, Santiago Abascal, que "tengan a bien" no asistir a ninguno de los actos previstos por la cofradía malagueña este año debido a las elecciones del próximo 28 de abril para, de ese modo, evitar que dichos actos "puedan llegar a convertirse en un acto más de campaña electoral".

"Es importante salvaguardar lo que más nos une de intereses partidista que solo pretenden obtener una foto en un contexto tan lejano a un proceso electoral. El respeto a los espacios ajenos a la política es verdaderamente una asignatura pendiente de nuestra clase política en su conjunto", abunda la plataforma Millán Astray.