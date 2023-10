'El Verdugo' y 'Martha Graham Dance Company', este fin de semana en el 44º Festival de Teatro de Logroño

El Teatro Bretón ofrece esta semana dos nuevos espectáculos dentro de la edición número 44 del Festival de Teatro de Logroño. Se trata de 'El Verdugo' y 'Martha Graham Dance Company'.

El viernes, 20 de octubre, a las 20,00 horas, llega al Bretón 'El Verdugo'. En el 60 aniversario del estreno de la película con guion de Luis García Berlanga y Rafael Azcona, El Espejo Negro rinde homenaje a la mítica obra en una adaptación al teatro de marionetas.

Se trata de un montaje destinado a jóvenes y adultos con una versión que reforzará, más si cabe, el carácter crítico de la obra. Un espectáculo que nos cuenta la historia de José Luis, un joven apocado, empleado de una funeraria, que proyecta emigrar a Alemania. Su novia es hija de Amadeo, un verdugo profesional que trata de que José Luis le suceda en el puesto.

El domingo 22 de octubre, a las 19,30 horas, será el turno de 'Martha Graham Dance Company'.

La estadounidense Martha Graham (1894-1991) es reconocida como referente en el arte del siglo XX. En 1998 fue nombrada 'Bailarina del siglo' (revista TIME) e 'Icono femenino del siglo' (revista People).

Como coreógrafa fue tan prolífica como compleja, con 181 ballets creados y un lenguaje único basado en la capacidad expresiva del cuerpo humano.

Martha Graham Dance Company, con sede en Nueva York, ofrecerá en el Bretón tres piezas: 'Errand into the Maze', 'Canticle for Innocent Comedians' y 'Cave'.