Vera, sobre posibles acciones de sindicatos y docentes: "El Govern seguirá trabajando en los problemas de Educación"

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha respondido este lunes a las posibles acciones, anunciadas por sindicatos y docentes, a raíz de la política lingüística del Govern, afirmando que "todo el mundo puede opinar" pero "el Govern seguirá centrado y trabajando en solucionar los problemas de Educación".

"Todo el mundo puede opinar", ha insistido Vera, en declaraciones a los medios, precisando, no obstante, que, mientras eso ocurre, él ha visitado los centros educativos de Baleares "con un clima de cordialidad y viendo los problemas que éstos tienen". Así, a pesar de las posibles acciones, ha hecho hincapié en que "el Govern seguirá centrado y trabajando en los problemas de Educación, que son muchos".

Precisamente, para solucionar éstos, el conseller Antoni Vera ha valorado el presupuesto "expansivo" de Educación para 2024, que asciende a 94 millones, que "se destinarán principalmente a mejoras sociales para docentes, infraestructuras y atención a la diversidad, que es el gran drama con el que se ha encontrado la Conselleria".

Vera se ha referido asimismo al Acuerdo Marco de Educación, recordando que tanto él como la presidenta del Govern, Marga Prohens, dijeron que "era de cumplimiento" y, por tanto, "se cumplirá". De hecho, ha precisado que "este curso, ya se cumple, pues los docentes están cobrando sus carreras profesionales y, además, se han llevado al consell de Govern los derechos establecidos en éste". "Es cierto", no obstante, ha reconocido, que "hay margen de mejora" y, por este motivo, se ha hablado con sindicatos para su calendarización.

Finalmente, el conseller ha reiterado que "no habrá segregación" porque "la ley no lo permite". "Se dará respuesta a todas las necesidades que se planteen pero, como hemos repetido ya por activa y por pasiva no habrá ningún tipo de segregación", ha concluido Vera, pese a informaciones que señalan que Vox querría que los padres puedan cambiar a sus hijos de colegio según la lengua que elijan.