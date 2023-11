Vera responde a la oposición con la amnistía: "No somos nosotros los que estamos pactando para seguir en el gobierno"

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha recurrido este martes al pacto por la ley de amnistía para responder a las críticas de la oposición en relación a la libre elección de lengua.

"No somos nosotros los que estamos pactando una ley de amnistía para seguir en el gobierno" o "no será este conseller quien se salte el ordenamiento jurídico, no se si otros pueden decir lo mismo", ha respondido, respectivamente, al diputado del PSIB Carles Bona y a la portavoz adjunta de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, que han acusado al Ejecutivo de canjear la aprobación del techo de gasto con el acuerdo de la libre elección de lengua.

Ramon y Bona habían insistido en que el acuerdo por la libre elección de lengua rompe con la convivencia en las aulas y supone la segregación por lengua. Vera responderá este martes en el Parlament hasta siete preguntas de la oposición en relación al acuerdo de PP-Vox por la libre elección de lengua.