Venta (PP) asegura que Barbón "está molesto" por la reunión de Queipo con el alcalde de Siero

El portavoz adjunto del PP en la Junta General, Luis Venta, ha asegurado este viernes quee el presidente asturiano, Adrián Barbón, "está molesto" por la reunión de Álvaro Queipo con el alcalde de Siero, el socialista Ángel García. Según Venta, a Barbón le molesta ese encuentro porque Queipo "actúa como un presidente para todos los asturianos, y no de forma sectaria" como él.

En una nota de prensa, después de que Barbón manifestara que "es bueno que alguien que no tiene experiencia de gobierno ninguna quiera aprender de un alcalde socialista", Venta ha reprochado al presidente de Asturias que "sólo se ha dedicado en su vida a la política". "Por eso le extraña que alguien que ha trabajado en el sector privado aspire a representar a todos los asturianos desde la presidencia del Principado", ha dicho.

Las declaraciones de Barbón, asegura el portavoz adjunto del PP asturiano, "son impropias de un presidente de Asturias, que no debe cuestionar quién puede o no presentarse para regir los destinos de Asturias en función de que haya estado o no gestionando lo público".

"Es muy honroso que alguien que, como Álvaro Queipo, ha trabajado en la actividad privada se dedique a la política, pero a Barbón le extraña, porque él sólo se ha dedicado en su vida a la política, y no tiene otro destino ni expectativa", ha enfatizado.

A juicio del PP, Barbón "debería dirigir sus críticas a su jefe, Pedro Sánchez, que de concejal pasó a presidente, y sólo había gestionado las tarjetas black de Cajamadrid".