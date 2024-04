Venta (PP) acusa al Principado de convertir en "un caos" la campaña de vacunación contra la lengua azul

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias Luis Venta Cueli ha acusado este domingo al Gobierno asturiano de haber convertido en "un caos" la campaña de vacunación contra la lengua azul y de generar incertidumbre en el sector ganadero.

En unas declaraciones a los periodistas en Cangas de Onís,donde se celebró el V Concurso del Caballo, Venta Cueli ha dicho que cinco meses después de declararse la enfermedad quedan 250.000 animales sin vacunar en Asturias. Además, ha advertido que el mosquito que transmite la enfermedad estará "en pleno apogeo" en el plazo de un mes.

Ha cargado contra la "mala gestión" del Principado en este asunto por no cumplir los plazos de la vacunación ni hacerse cargo de las consecuencias.

En el caso de la zona oriental de Asturias ha dicho que se han producido cancelaciones y retrasos y que en esa comarca quedan unas 1.600 explotaciones que no se han vacunado, unos 50.000 animales. "Es un despropósito", ha lamentado. Ha recordado que los animales que no estén vacunados no pueden ir a ferias y mercados sin un análisis diagnóstico negativo.