Venezuela inicia trámites para juzgar al presunto asesino del bufete de Usera

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha remitido el caso sobre el triple crimen cometido en un despacho de abogados del distrito madrileño de Usera en 2016 a un juzgado de Caracas para que comience el proceso para juzgar al presunto asesino, tras haber rechazado su extradición a España.

Así se indica en la sentencia del alto tribunal venezolano, a la que ha tenido acceso Efe, en la que rechaza la extradición a España de Dahud H.O., solicitada por el juzgado madrileño que instruye el caso, argumentando que el acusado tiene nacionalidad venezolana y por tanto debe ser juzgado allí.

La policía venezolana detuvo en octubre de 2018 a Dahud H.O., un exoficial de la marina estadounidense de origen venezolano de 50 años buscado por Interpol como autor del triple asesinato de dos mujeres cubanas y un taxista ecuatoriano en un despacho de abogados del barrio de Usera en Madrid el 22 de junio de 2016.

Se trata de un exoficial de la marina estadounidense de origen venezolano, de 50 años, que presuntamente cometió el triple asesinato de dos mujeres cubanas y un taxista ecuatoriano en el despacho que dirigía el letrado Víctor Joel Salas. En realidad, según las investigaciones, buscaba a este abogado porque podría haber tenido una relación con su mujer.

La resolución determina que Dahud H.O. será juzgado en Venezuela por la presunta comisión de los delitos de homicidio e incendio y pide al Ministerio Público que solicite a España los elementos probatorios que quieran presentar a través de su representación diplomática.

También remitir copia de la documentación al Juzgado Tribunal Quincuagésimo de Primera Instancia Estatal en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas "para el inicio del proceso penal correspondiente" y cite al imputado, que permanece detenido.

La sentencia detalla que se cumplen varios requisitos para la extradición, como el de territorialidad, el de doble incriminación, el de limitación de las penas, no prescripción, no entrega por delitos políticos o el de la mínima gravedad el hecho. Pero no así el de "no entrega del nacional".

En este sentido detalla que Dahud H.O., aunque tiene nacionalidad estadounidense, nació en Caracas y por lo tanto "es venezolano de nacimiento", sin que exista registro de que haya renunciado a esta nacionalidad.

El abogado Víctor Joel Salas ha mostrado a Efe su desacuerdo con la resolución del alto tribunal venezolano, ya que "está más que acreditado" que el acusado había renunciado hacía tiempo a su nacionalidad venezolana para poder ascender a capitán en la academia militar de West Point.

Sostiene que entonces falsificó el lugar de residencia y empadronamiento, y finalmente fue encarcelado pero salió tras abonar una importante fianza que sin embargo no terminó de pagar.