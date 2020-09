Venezuela denuncia que Brasil ha suspendido las credenciales de su personal diplomático en el país

Pompeo reafirma en Brasil el apoyo de Estados Unidos a los migrantes venezolanos

El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha denunciado este viernes que el Ministerio de Exteriores brasileño ha suspendido las credenciales de su personal diplomático, algo que ha vinculado con la visita que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha realizado al país.

"El Ministerio de Exteriores de Brasil nos envió hoy una nota diplomática para suspender las credenciales y carnés de nuestro personal y prohíben la circulación de los vehículos de nuestra Embajada y Consulados", ha indicado Arreaza en Twitter, donde ha agregado que "algo tenían que reportarle hoy a su jefe, Mike Pompeo".

"Subordinación total", ha zanjado. Además, en un mensaje posterior, el ministro venezolano ha tildado la visita del diplomático estadounidense a Boa Vista de "tremendo fracaso y desacierto" del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El Gobierno de Brasil, que no se ha pronunciado sobre la denuncia de Arreaza, declaró a principios de septiembre como 'persona non grata' a todo el personal diplomático de Venezuela en el país, por lo que dejan de ser considerados como representantes legítimos del país caribeño en Brasil. No obstante, la declaración no incluye la expulsión de los diplomáticos.

El Gobierno de Brasil del presidente Jair Bolsonaro ha ordenado en varias ocasiones la retirada de funcionarios de su cuerpo diplomático en Venezuela, así como la expulsión de representantes venezolanos de la nación latinoamericana. El mandatario brasileño ha reconocido en varias ocasiones la legitimidad del líder de la oposición Juan Guaidó como autoproclamado "presidente encargado" del país caribeño.

LA VISITA DE POMPEO A BOA VISTA

Pompeo ha visitado Boa Vista en el marco de una gira por Latinoamérica que comenzó el jueves y finalizará este domingo. En Brasil se ha reunido con el ministro de Exteriores del país, Ernesto Araújo y ha reafirmado el apoyo de Estados Unidos a los migrantes venezolanos que se encuentran en Brasil.

"Cada día que (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro permanece en el poder es un día más que se descuidan las necesidades del pueblo venezolano", ha señalado Pompeo en Twitter tras la visita.

"Junto con nuestros socios brasileños, Estados Unidos se enorgullece de ayudar a los venezolanos que huyen del régimen ilegítimo de Maduro y apoyarlos en su momento de necesidad", ha agregado.

Asimismo, ha aplaudido el "liderazgo regional" de Brasil con la prestación de asistencia humanitaria. "La Operación Bienvenidos es un modelo tremendo de fuerte colaboración con la sociedad civil", ha indicado Pompeo, que ha visitado a migrantes venezolanos en territorio brasileño.

Pompeo ya ha viajado a Surinam, Guyana y Brasil. Durante su visita a Guyana, el secretario de Estado estadounidense ha acusado al presidente venezolano de "diezmar" la población del país latinoamericano, al tiempo que ha insistido en que el mandatario "tiene que irse".

El secretario de Estado de Estados Unidos se dirige ahora a Bogotá para reunirse con el presidente de Colombia, Iván Duque. Con su tour, Pompeo busca aumentar la presión sobre el presidente venezolano en un renovado intento por lograr su salida del poder. Además, la gira, que arrancó en Surinam, tiene como objetivo servir a Estados Unidos para reiterar su compromiso con "la defensa de la democracia", la lucha contra la pandemia de COVID-19 y el refuerzo de la seguridad frente a las "amenazas regionales", según un comunicado del Departamento de Estado.