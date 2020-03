Venezuela decreta el estado de alarma para controlar el coronavirus y pide "no subestimar" la crisis

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha decretado este viernes el estado de alarma durante 30 días en el país caribeño para controlar la propagación de la pandemia de coronavirus, al tiempo que ha pedido "no subestimar" la crisis derivada del mismo.

"Nuestro objetivo nacional es cortar la cadena de propagación del Covid-19", ha indicado Maduro durante una videoconferencia sostenida con los gobernadores y los protectores de estados de Venezuela, según ha informado Venezolana de Televisión.

El estado de alarma en Venezuela, que ha confirmado este viernes sus dos primeros casos de coronavirus, implica el inicio de la Fase III del Ejercicio Militar Escudo Bolivariano 2020 "para garantizar la seguridad de la salud del pueblo", ha señalado Maduro, antes de exigir al Gobierno la "máxima disciplina" para enfrentar el coronavirus, "una verdadera catástrofe mundial".

"No es que vamos a salir de esta reunión y cada uno para su casa. No. En los próximos 30 días aquí no duerme nadie de los equipos gubernamentales, policiales y militares", ha aseverado.

En este sentido, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Remigio Ceballos, ha puntualizado que para detectar y controlar los posibles casos de coronavirus, la FANB se desplegará en 46 hospitales "centinelas" en todo el país.

Por otra parte, Maduro ha agregado que ha ordenado actuar sobre las personas que pretenden "especular" con los precios del gel desinfectante y las mascarillas y ha exigido al vicepresidente de Economía venezolano, Tareck El Aissami, que le garantice actuar sobre ellos.

Asimismo, ha especificado que, a partir de este sábado, no se permitirá a nadie ingresar en el Metro de Caracas ni en ningún vehículo del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) sin mascarillas. Por último, ha pedido al pueblo venezolano "serenidad" y a los adultos mayores de 65 años que se queden en casa si no es necesario salir.

Además, el mandatario ha explicado que se han producido contactos entre Brasil y Venezuela para afrontar el coronavirus, ya que ambos países comparten una frontera de más de 2.000 kilómetros.

"Ha habido comunicación entre el ministro de Defensa de Brasil (Fernando Azevedo e Silva) y el de Venezuela (Vladimir Padrino); han habido propuestas de un lado al otro", ha especificado.

CRISIS "ALARMANTE"

"Ningún país está suficientemente preparado para combatir esta pandemia", ha lamentado Maduro. "Se ha trasladado a Europa y la crisis ahí es alarmante", ha aseverado. También ha reconocido que China ha creado "un modelo exitoso" para contener la epidemia y ha reconocido que el país asiático ha comenzado "la etapa de superación de esta crisis.

Previamente, Maduro ha ordenado la suspensión de las clases en todos los niveles educativos a partir del lunes y, anteriormente, anunció la "emergencia permanente" por la pandemia del coronavirus, lo cual incluye la suspensión durante al menos 15 días de las conexiones aéreas con Europa, Colombia y Panamá. También anunció la suspensión de las concentraciones masivas.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó el miércoles de que tras los elevados casos de contagio del nuevo coronavirus se ha pasado a calificar de pandemia el brote, originado en la ciudad china de Wuhan. A nivel mundial, el coronavirus ha dejado casi 145.000 afectados y más de 5.300 fallecidos.