Venezuela.- El opositor Rosales afirma que defendió la candidatura presidencial de Corina Yoris hasta el último momento

Afirma que presentó su candidatura para representar una alternativa frente al chavismo

El opositor venezolano Manuel Rosales, que ha logrado inscribirse en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones presidenciales, ha afirmado este martes que defendió la candidatura de la aspirante oficial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Corina Yoris, hasta el último momento y que presentó su candidatura para representar una alternativa frente al chavismo.

Rosales ha definido a la opositora María Corina Machado, que eligió a Corina Yoris como su sucesora ante la imposibilidad de concurrir a los comicios al estar inhabilitada por la judicatura venezolana, como una "luchadora social que ha recorrido un duro camino", al igual que su equipo de trabajo.

"Lucharé por su libertad y lucharé por que se respete su derecho, y también mis palabras de aprecio, de mucho respeto, a la doctora Corina Yoris. Luchamos hasta el final para que se pudiera inscribir", ha señalado el gobernador del estado de Zulia.

Asimismo, ha indicado que si bien no participó en el proceso de primarias de la oposición, sí respaldó el resultado. "Le ofrecimos la tarjeta a Corina Yoris, lo cumplimos, pero no podíamos cerrarle la puerta a los venezolanos para expresarse", ha dicho, aludiendo a un vacío de representación que podría ser aprovechado por el chavismo.

En este sentido, ha asegurado que no viene "a sustituir a nadie". "No vengo a quitarle el liderazgo a nadie, no vengo a apartar a nadie. Vengo con los brazos abiertos", ha indicado, después de que Corina Machado haya rehusado respaldar su candidatura.

Rosales también ha afirmado que no se puede "cerrar la puerta". "No podemos rendirnos: tenemos que luchar por el cambio en Venezuela", ha explicado el que fuera rival de Hugo Chávez en las elecciones celebradas en 2006 en el país latinoamericano.

El gobernador de Zulia pudo completar el registro poco antes del cierre, en representación del partido Un Nuevo Tiempo, que teóricamente forma parte de la Plataforma opositora. Sin embargo, las principales voces de la disidencia no le han concedido ningún tipo de aval político.