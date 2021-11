Venezuela.- La ONU pide que se investiguen los "informes aislados de violencia" en las elecciones venezolanas

El estado de Apure cae del lado oficialista y Barinas se mantiene a la espera de conocer resultados finales

El Ministerio de Exteriores exige al presidente colombiano que se preocupe por los "múltiples problemas" de sus ciudadanos

Naciones Unidas ha pedido a las autoridades que investiguen los "informes aislados de violencia" en las elecciones municipales y regionales celebradas este domingo en Venezuela, aunque sí ha celebrado que estas se desarrollasen "en gran parte de manera pacífica".

"Hemos tomado nota de que las elecciones, de hecho, se llevaron a cabo en gran parte de manera pacífica (...) Hemos visto algunos informes aislados, que deploramos, y esperamos que las autoridades lleven a cabo las investigaciones apropiadas sobre estos casos", ha señalado en rueda de prensa el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Setéphane Dujarric.

En este sentido, ha remarcado que "cualquier disputa sobre la conducta o los resultados de las elecciones debe ser resuelta a través de los medios legales y constitucionales establecidos".

Dujarric ha reivindicado el papel del Panel de Expertos de la ONU desplegado en territorio venezolano, sobre el cual ha remarcado que "no son una misión de observación" y que "no emitirán declaraciones", pero que sí que aportarán un "informe interno al secretario general (António Guterres)" con una serie de "recomendaciones" con el fin de "fortalecer los procesos electorales futuros".

GOBERNACIONES EN DISPUTA

Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE) ha adjudicado la gobernación del estado de Apure al candidato de la formación oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Eduardo Piñate.

Con la totalidad de los votos escrutados, Piñate ha obtenido 76.279 votos, que equivalen al apoyo del 44,17 por ciento de los electores, lo que le sitúa por delante del candidato opositor Luis Llipa, que ha obtenido algo menos del 42 por ciento de los apoyos --con el voto a favor de 72.416 ciudadanos--, recoge el diario local 'El Nacional'.

Tras esto, Llipa ya ha anunciado que no reconoce los resultados y que defenderá cada uno de los votos, remarcando así su postura de este lunes --cuando el CNE ya adelantaba que Apure sería para Piñate-- cuando denunció irregularidades en el recuento.

En lo que respecta a los resultados del estado de Barinas, el CNE aún no ha aportado los resultados finales del recuento. Al día siguiente de los comicios, el presidente del organismo electoral; Pedro Calzadilla, aclaró que los datos en estos dos territorios no podían ser confirmados dado que la tendencia no era irreversible.

CRÍTICAS A COLOMBIA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el marco electoral, el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó este lunes que "el único camino viable para Venezuela es una elección presidencial creíble con supervisión minuciosa de la comunidad internacional".

Además, Duque denunció que la votación estaba "manipulada" que era "una crónica de un fraude anunciado" y acusó al "régimen" de controlar "absolutamente todo" y ejercer "control" sobre el poder judicial, electoral y que "captura el poder regional".

Ante esto, el ministro de Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, ha invitado a Duque a que se preocupe por "los múltiples problemas que aquejan al pueblo colombiano", en vez de entrar en asuntos de su nación vecina.

"Habla el farsante más grande de América Latina, cuyo legado es la traición a los acuerdos de paz y el asesinato de centenares de líderes sociales. Señor 'Patraña', ocupe el poco tiempo que le queda en (Casa) Nariño a la atención de los múltiples problemas que aquejan al pueblo colombiano", ha declarado Plasencia en una publicación en sus redes sociales.

El ministro de Industria y Producción Nacional, Jorge Arreaza, ha empleado también esta red social para referirse en los mismos términos sobre las declaraciones del mandatario colombiano.

Arreaza ha apuntado que "sería lógico" que Duque pidiera a los funcionarios opositores electos que "renuncien de inmediato" a sus actas si los comicios son un fraude.