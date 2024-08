Venezuela.- La Fiscalía de Venezuela cita a Edmundo González para el próximo lunes

El Ministerio Público de Venezuela ha emitido una citación dirigida al excandidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia para que comparezca el próximo lunes 26 de agosto a las 10.00 horas para declarar por su presunta responsabilidad por delitos relacionados con la publicación de resultados electorales.

En concreto está acusado de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración, según recoge el documento, publicado en la cuenta de la Fiscalía en la red social Instagram.

"Tal como lo anunció el pasado viernes en su rueda de prensa el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, se llevó a cabo la citación al excandidato Edmundo González Urrutia", relata. "González Urrutia también deberá responder por la publicación de documentos forjados a través de la página web www.resultadosconvenezuela.com", destaca.

El texto explica que González "incurrió en un franco desacato e irrespeto al Tribunal Supremo de Justicia, al no acudir a los llamados realizados por la sala electoral". El documento muestra que la citación fue recibida este sábado a las 9.10 horas. González tendrá que comparecer en la sede del Ministerio Público ubicada en La Candelaria de Caracas.

Saab adelantó el viernes que Urrutia sería citado en las próximas horas y resaltó que esta acción forma parte de la investigación sobre la responsabilidad de la oposición en delitos electorales y usurpación de funciones tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que según las autoridades se impuso el presidente Nicolás Maduro. En cambio, la oposición denuncia fraude electoral.