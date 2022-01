Venezuela.- Arreaza advierte al nuevo gobernador del estado venezolano de Barinas de que no dé "ni un paso en falso"

Guaidó dice que Barinas ha dado "una lección a todos los venezolanos y la dictadura principalmente"

El excandidato a gobernador en el estado venezolano de Barinas, Jorge Arreaza, ha advertido al nuevo gobernador, Sergio Garrido, de que no dé "ni un paso en falso", después de que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) haya perdido en la repetición de las elecciones, en un territorio bastión del 'chavismo'.

"Mucho cuidado, señor Garrido, porque aquí vamos a estar para defender a Barinas. Ni un paso en falso porque nosotros (el PSUV) vamos a defender al pueblo barinés", ha indicado, según ha recogido VTV.

En este contexto, ha afirmado que el partido no dejará "solo" al pueblo de Barinas y ha instado al nuevo gobernador a "administrar bien su victoria". "No se equivoquen", ha incidido, antes de remarcar que en Venezuela "hay una Constitución" y no se permitirá que se "vulneren los derechos del pueblo".

Arreaza ha llamado a "aceptar con dignidad la derrota" en los comicios, que se han saldado con el 55,3 por ciento de los votos a favor de Garrido --candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), según los datos de la Oficina Regional Electoral (ORE) del Consejo Nacional Electoral (CNE). En este sentido, ha asegurado que la derrota llena al 'chavismo' de "aprendizaje y lecciones".

"Es por ello que debemos analizar los resultados, y esos resultados hablan. Hay que reconocer que cuantitativamente no logramos los objetivos, pero sí cualitativamente", ha agregado.

No obstante, el también exministro de Exteriores venezolanos ha reconocido que, si bien no se han logrado "los objetivos", en el PSUV están "seguros" de que Barinas, que por primera vez en 23 años no estará gobernado por un representante 'chavista', "va a dirigirse a un destino y futuro mejor". "De eso no nos quedan dudas", ha remachado.

Por su parte, el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha valorado que Barinas, "con fuerza, con coraje y defendiendo sus derechos" ha conseguido "derrotar a la dictadura", al tiempo que ha subrayado que el estado dio el domingo "una lección a todos los venezolanos y la dictadura principalmente".

Guaidó ha insistido en que "los barineses, con firmeza, han demostrado la fuerza de cambio que hoy toda Venezuela quiere, libertad y democracia". "Todo el poder de la dictadura concentrado en una entidad federal y no lograron doblegar la voluntad del pueblo de Barinas", se ha congratulado, según ha recogido el Centro de Comunicación Nacional, que ejerce de oficina de prensa del líder opositor, a través de su cuenta en la red social Twitter.

En rueda de prensa, ha indicado que si la oposición está "unida" la "dictadura" no puede "derrotarla" y ha enfatizado que "lejos de la soberbia, lejos de los egos, la unión, la unidad va a recuperar la democracia en Venezuela".

A juicio del líder opositor, "la dictadura está quebrada, dividida, sin apoyo, aislados" por lo que el "deber" de la oposición "es seguir luchando en las calles, unidos y movilizados". "Tenemos que saber hacer y volver a hacer lo que hemos hecho en el pasado", ha pedido, remarcando que son "mayoría", no se han "rendido" y garantizando que "no lo van a hacer". "La resistencia democrática sí da frutos", ha matizado.

Las votaciones se han llevado a cabo en un ambiente de normalidad y sin incidencias en los doce municipios que conforman el estado --donde nació el expresidente Hugo Chávez--, según los organismos electorales venezolanos, si bien la oposición ha denunciado la detención de dos activistas.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó repetir las elecciones en Barinas celebradas el 21 de noviembre tras la inhabilitación del candidato opositor, Freddy Superlano, que aventajaba ligeramente al 'chavismo' en las primeras proyecciones de voto.