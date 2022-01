Venezuela.- Albares asegura que España "no tiene un deseo en que el presidente en Venezuela sea una u otra persona"

Pide dar un impulso "definitivo" a Mercosur y recuerda la importancia de "no dar la espalda" a América Latina

Subraya que la región "no son solo tres países" sino "muchos más"

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este viernes que el Gobierno español carece de "deseo o inclinación" sobre el futuro de la Presidencia de Venezuela y ha vuelto a reivindicar el diálogo "de los propios venezolanos" como única solución posible a la crisis que atraviesa el país caribeño.

Albares ha señalado durante un desayuno informativo organizado por Europa Press que la postura de España "es muy clara" al respecto y ha hecho hincapié en que "todos los esfuerzos de diálogo, como el de México, nos parecen bien". "Sin condiciones, sin decirles qué escoger", ha matizado.

"Por eso nosotros hablamos con todas las partes, con Gobierno y oposición. España no tiene un deseo en que el presidente de Venezuela sea una u otra persona", ha aseverado antes de abordar la posibilidad de que el opositor Leopoldo López sea extraditado, tal y como ha solicitado el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Son procedimientos judiciales que siguen su cauce habitual. No son decisiones que se toman así como así (...) El Gobierno se pronunciará cuando tenga que hacerlo", ha manifestado el jefe de la diplomacia española.

Albares, que ha expresado que América Latina "no son solo tres países" sino "muchos más", se ha referido a la situación en Nicaragua y ha manifestado que, en su opinión, "no ha habido elecciones en el país", un proceso al que ha calificado por contra como "burla a la democracia".

"El mismo día de la toma de posesión de (Daniel) Ortega, si se le puede llamar así, recibía a la esposa de uno de los presos políticos", ha recordado. "Exigí una vez más la liberación de todos los presos políticos que hay en el país. No es camino a seguir", ha afirmado antes de subrayar que "España alzará la voz" para lograr su puesta en libertad.

Preguntado sobre el motivo por el que Gobierno español no haya concedido aún el plácet al nuevo embajador en España, solicitado el pasado noviembre, y si se debe a un "gesto de hostilidad", Albares lo ha descartado: "México es un gran país, un país hermano, fundamental en la comunidad iberoamericana de naciones".

En las ruedas de prensa matinales en las que interviene el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, "he oído declaraciones que me parecen muy acertadas y amistosas sobre España, en las que calificaba la relación que quiere tener con el país y que son las mismas que España quiere tener con México", ha sostenido. "El plácet sigue el trámite administrativo normal y entiendo que no hay ninguna dificultad", ha añadido.

ESPAÑA, DOBLE IDENTIDAD

Albares ha indicado a su vez que España posee una doble identidad: "la europea y la iberoamericana". Así, ha señalado que está previsto que acompañe al rey Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, al tiempo que ha recalcado que le "escandaliza" que Europa "viva en muchas ocasiones de espalda a la que es, de lejos, la región más eurocompatible del planeta".

"Nuestros hermanos de América Latina hablan nuestros idiomas, comparten nuestros valores, participan en los esfuerzos de apoyo al multilateralismo... Y es imperativo que Europa les tienda la mano", ha afirmado el ministro, que ha dicho que "esto es algo que va a estar muy presente en nuestra Presidencia del Consejo Europeo", prevista para el segundo semestre de 2023.

En este sentido, ha destacado la importancia de dar un "impulso definitivo" al acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur, así como al pacto con México y Chile. "Todo lo que hacemos de forma conjunta nos multiplica, y no podemos permitir que otros actores a los que no les interesa el bienestar de la región, que no tienen un compromiso a largo plazo, sean los que vayan ocupando el espacio", ha alertado.

"Por eso, en la remodelación que hice en el seno del Ministerio a mi llegada recuperé la Secretaría de Estado para esa región, porque ese es el gran activo que tenemos con nuestros hermanos de América Latina, es lo que nos hace también una familia", ha explicado.

"Una comunidad no es una asociación de países, es mucho más. Supone valores, principios y objetivos comunes. Eso es lo que somos con América Latina y, por lo tanto, allí donde está España, allí donde se oye, también se oye la voz de toda la comunidad iberoamericana", ha reafirmado antes de ofrecer solidaridad y recordar que cualquier país de la región puede contar con España.