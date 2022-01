Vencer al intrusismo o ganar espacio para reflexión, recetas de periodistas históricos de C-LM para defender el oficio

Este lunes, 24 de enero, se celebra San Francisco de Sales, día del patrón de los periodistas, y por Europa Press han pasado cinco profesionales históricos del oficio para plantear los retos del corto plazo y las recetas para hacer valer un trabajo que se enfrenta en los últimos tiempos, una vez más, a cambios de paradigma que ponen en riesgo su futuro.

Amparo Álvarez, de Radio Televisión Española en Albacete; Julia Yébenes, del diario Lanza de Ciudad Real; Aurora Duque, de Cadena SER Cuenca; Félix García, de Onda Cero Guadalajara; y Antonio González Jerez, de ABC Toledo, han desgranado cuáles son a su juicio los principales obstáculos a la hora de ejercer la profesión y cuáles son las teclas a tocar en los años que están por venir.

Acumulando casi 200 años de carrera profesional entre todos ellos, analizan la evolución de la profesión, los principales problemas a resolver y las recetas para blindar al sector.

"MÁS REFLEXIÓN", PROPUESTA DESDE ALBACETE

La periodista de RTVE Amparo Álvarez, que desarrolla su trayectoria profesional en Albacete, ha destacado los cambios que se han producido en el ámbito tecnológico durante su carrera periodística, para hacer un periodismo que llega "de una manera mucho más inmediata", deseando que esos cambios sean compatibles en el futuro con "la reflexión, la profundidad y la interpretación" de la actualidad.

ha definido el periodismo actual como "más poliédrico, con muchas más facetas y más inmediato y tecnológico", considerando que las redes sociales han hecho que los periodistas se tengan que adaptar "a una realidad de contacto muy directo con todos los espectadores, las audiencias y los lectores".

Sin embargo, ha manifestado que en su opinión, el periodismo de anterior estaba "menos dirigido desde el punto de vista de los gabinetes de prensa, que no existían o tenían una capacidad de alcance menor y la agenda estaba menos marcada".

CONTRA LOS "TITULARES ANZUELO"

La periodista Julia Yébenes, de Lanza Digital, ha abogado por que el periodismo busque la "veracidad" y huya de "clickbaits y titulares anzuelo" para seguir manteniendo su credibilidad a la hora de contar "un relato independiente".

La periodista reconoce que la llegada de los medios digitales y las redes sociales ha marcado los últimos 30 años en la profesión, algo que, según ella "dice mucho de nuestra sociedad y nuestro entorno socioeconómico".

Aunque ha admitido que los medios digitales son "fuentes de acceso a la información", pueden ser "perversos si no buscamos la veracidad, que es lo que un periodista tiene que contar, un relato veraz e independiente". "Las redes tienen mucho impacto pero hay que investigar y contrastar las informaciones al máximo para que este oficio no parezca algo que no es".

MÁS MULTIMEDIA, MENOS ESPECIALIZACIÓN

Aurora Duque, profesional que aglutina 30 años de periodismo radiofónico a sus espaldas con una larga trayectoria centrada en la Cadena SER de Cuenca y que también la ha llevado a sentarse frente a los micrófonos de Onda Cero Cuenca y a ser corresponsal tanto de EFE como de Europa Press en la capital conquense a lo largo de su trayectoria, ha considerado que la profesión "ha evolucionado muchísimo, sobre todo a nivel tecnológico".

"Probamos a ver la web de un museo que mostraba sus cuadros en Internet, y se colgaba porque entonces iba todo muy lento", ha rememorado, y a lo que ha augurado que el futuro de la profesión "va a ser mucho más tecnológico", lo que llevará a los profesionales de la información "a ser incluso más rigurosos".

"Ahora no importa tanto ser tú el que da la primicia, sino el dar la información bien hecha y aportar algo más de lo que puede aportar cualquier ciudadano que pasa, por ejemplo, por donde acaba de pasar un incendio, hace la foto y lo cuelga en Twitter", ha señalado.

En este sentido, Duque ve que, en un futuro, la prensa seguirá siendo cada vez más multimedia, "va a ser todo por el mismo precio y, quizás un periodismo menos especializado". "Los profesionales no vamos a poder especializarnos, sobre todo en información local y provincial, en donde la vorágine de cosas que hay que cubrir a lo largo del día hace que al final seamos expertos en un poco de todo y a la vez en nada", ha asegurado.

NO HAY TIEMPO PARA CONTRASTAR

Félix García Pérez, redactor de Onda Cero, lleva a sus espaldas cuatro décadas en el ejercicio del periodismo, una profesión que ama y respeta pero que reconoce que ha experimentado un cambio "bárbaro", especialmente con la llegada de las Nuevas tecnologías.

Aunque para el periodismo sigue siendo la búsqueda de noticias que interesen a la gente, es obvio que la aparición de las nuevas tecnologías ha provocado que, a menudo, lo noticioso se conozca antes por las redes y "no siempre en su versión más veraz".

"La noticia que sale a menudo en las redes sociales ha pasado antes por gente que no es profesional y que la exagera, la modifica... y ese es el problema", ha declarado.

HAY QUE HACER VALER LA PROFESIÓN

Antonio González Jerez, director de ABC en su edición de Toledo y Castilla-La Mancha, ha opinado de su lado que lo que toca ahora desde el corazón del oficio es luchar contra el intrusismo profesional y hacer valer las buenas prácticas aprendidas por los periodistas a lo largo de su carrera y desde su formación.

"Zapatero a tus zapatos. Todo el mundo es capaz de dar noticias, pero tenemos que confiar en los profesionales que se dedican a ello. Si no, tendríamos que suprimir la carrera", ha defendido, asegurando además que aquellos que difunden información usando redes sociales y fuera de los circuitos de la prensa "no tienen responsabilidad" en el caso de que sean informaciones erróneas.