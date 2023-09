Vélez (PSOE) tilda de "poco convincente" el discurso de López Miras y señala que "no se ha atrevido" a explicar el pacto

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, ha calificado de "poco convincente" el discurso de López Miras durante la primera sesión del debate de investidura. "Por un momento he pensado que estábamos en 2019; ha repetido las mismas promesas que entonces", ha dicho.

Para Vélez, el acuerdo entre PP y VOX "ha dejado claro que López Miras no tiene palabra ni es de fiar. Se ha demostrado que lleva más de tres meses engañando a la ciudadanía de la Región".

El socialista ha advertido que el documento firmado entre PP y VOX "sigue una agenda regresiva y alejada de las necesidades de la Región". En ese sentido, ha apuntado que en él ni se menciona la ley del Mar Menor "y deja la puerta abierta a modificarla".

Para él, "lo más preocupante es lo que habrá pactado el PP con VOX y no han hecho público. Estamos viendo cómo dicen una cosa e inmediatamente sale el otro a decir la contraria". Vélez considera que "la única pretensión de López Miras es seguir en el sillón" y ha criticado que en más de tres meses "no se ha dignado a llamar al PSOE para que nos reunamos y poder hablar de la investidura", una actuación que considera que es la de "un niño mimado, que ha hecho lo que ha creído conveniente para sus intereses y no le han preocupado los intereses de la Región".