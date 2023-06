Vélez (PSOE): "Lo mejor para los ciudadanos no es el peor presidente que ha tenido la Región"

El secretario general del PSOE en la Región y diputado regional, José Vélez, ha manifestado tras la sesión constitutiva de la XI Legislatura en la Asamblea Regional que el PSOE ejercerá su labor como líder de la oposición "con responsabilidad".

El socialista ha afirmado que desde su partido no consentirán "retrocesos en los derechos y avances que hemos conseguido". En ese sentido ha puntualizado que el PSOE "solo estará a lo que digan los ciudadanos y en la Asamblea haremos lo mejor para los ciudadanos y la Región y eso no es el peor presidente que ha tenido la Región, pero las matemáticas son las matemáticas y la democracia es la democracia".

A su juicio, lo positivo para la Región es que "haya un presidente serio". "López Miras no lo ha sido, no tiene la mayoría absoluta y si no tiene la mayoría tiene que buscar los apoyos, si no los obtienen, la democracia delimita cuál es la situación", ha añadido.

Por otro lado, ha confirmado que él será el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y que las viceportavoces serán Carmina Fernández y Marisol Sánchez, mientras que la secretaría la ocupará Toñi Abenza.