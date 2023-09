Vélez (PSOE) acusa al PP de López Miras de "arruinar la Región" y de someter la Comunidad a los intereses de Feijóo

El socialista propondrá esta legislatura a creación de la Agencia de la Región de Murcia Antifraude y la reforma del Estatuto de Autonomía

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, ha reiterado su negativa a la investidura del candidato del PP, Fernando López Miras. El socialista, que ha acusado al PP de López Miras de ser "una amenaza para la naturaleza" y de haber "arruinado las arcas públicas, de estrangular a las universidades públicas", así como no haber apostado por los jóvenes, la cultura y el deporte, considera que López Miras "ha sometido el interés de la Región a los intereses del señor Feijóo".

Durante su intervención ha echado en cara a López Miras el haber anunciado que no pactaría con VOX y hacerlo 3 meses después. "Dijo que las coaliciones son un engaño y ahora dice que pacta con VOX por responsabilidad y para evitar la repetición electoral. Ha demostrado que no tiene palabra y que no es de fiar", ha dicho.

El socialista ha advertido de que durante el gobierno del PP la Región se ha colocado "a la cola de todos los índices de bienestar y calidad de vida y a la cabeza en precariedad laboral, pobreza infantil, fracaso escolar, listas de espera para la dependencia y violencia de género".

Desde la tribuna, Vélez ha asegurado que el objetivo del PSOE durante esta legislatura será el de "forjar una alianza progresista para sacar del Gobierno regional a la ultraderecha para cambiar el rumbo de la Región".

En ese sentido, el socialista ha enunciado las medidas que impulsarán desde su partido a fin de "reforzar la democracia, luchar contra la corrupción, la transparencia en la gestión de los servicios públicos y el buen gobierno, reforzar la educación y la sanidad pública y apostar, sin ambages, por el Mar Menor".

Según ha indicado, esta legislatura propondrán la creación de la Agencia de la Región de Murcia Antifraude (ARMAF) que dependa de la Asamblea Regional y actúe con independencia e imparcialidad. El objetivo de la Agencia será prevenir y erradicar el fraude en las administraciones públicas.

El PSOE también propondrá reformar el Estatuto de Autonomía tomando como base el documento que ya se pactó en la novena legislatura. Además de eso, impulsarán una ley de Gobierno Abierto y Transparencia y propondrán dotar al Consejo de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para "garantizar su total independencia y autonomía".

Tal y como ha manifestado, en la Asamblea Regional propondrán crear una Comisión especial que analice el gasto sanitario y "garantizar una gestión óptima del Servicio Murciano de Salud". A su vez, exigirán al Gobierno regional un Plan Estratégico de Atención Primaria con el fin de aumentar el número de plazas de los profesionales.

En materia de Educación ha planteado a López Miras un Pacto Regional por la Educación que esté consensuado con la comunidad educativa y mediante el que se elabore una ley regional de Educación que esté acorde con las competencias autonómicas.

Vélez también se ha referido a la conciliación laboral y familiar proponiendo que se amplíe la cobertura de la Educación Infantil de 0 a 3 años hasta alcanzar la media de España.

Asimismo, exigirán, según Vélez, que en los Presupuestos de 2024 se aumenten los recursos para la Renta Básica de Inserción y que se eliminen las listas de espera en Dependencia. En ese sentido, el socialista ha expuesto que su grupo parlamentario impulsará una ley para atender al Tercer Sector y otra para las personas con discapacidad.

Entre los compromisos planteados durante la sesión de investidura por el socialista también figura exigir al Gobierno de España el desarrollo de infraestructuras hídricas recogidas en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura.

Vélez ha apuntado que durante la legislatura tomarán "todas las medidas necesarias" para "cumplir y hacer cumplir" la ley de Recuperación y Protección del Mar Menor "manteniendo la moratoria urbanística hasta la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente al Mar Menor".

Por último, ha advertido a López Miras el haber "perdido la poca credibilidad que le quedaba. Miente continuamente a la ciudadanía, firma acuerdos y aprueba planes que luego no cumple, incumple las leyes, como ha hecho con la del Mar Menor, exige que se deje gobernar a la lista más votada, pero usted hace lo contrario en Molina de Segura, Cieza, Las Torres Cotillas y Puerto Lumbreras, y ni tan siquiera cumple con los Estatutos de su partido ni con el Pacto Anti-transfuguismo que firmó el Partido Popular", añadiendo que "es una irresponsabilidad que haya tenido a la ciudadanía y a los medios de comunicación pendientes de este teatrillo cuando sabíamos que habría acuerdo con VOX después del 23 de julio".